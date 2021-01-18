陳時中脫口「北部醫院」名稱！黃光芹嘆：標準何在？
編輯中心/綜合報導
2021-01-18 23:16:44｜2021-01-18 23:19:43
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今（18）日記者會中，不慎將「北部某醫院」的名稱脫口而出。對此，名嘴黃光芹也忍不住質疑「標準何在？」
黃光芹在臉書上感嘆發文，「我算是很守規矩的，指揮官說不能說院內感染的醫院院名，從去年的長庚到這一次的部立桃醫，我均十分自律」，更在出版《戰疫》一書前，特地請文編校正內容。而對於此次陳時中再度脫口「北部某醫院」名稱，黃光芹也無奈的說，「部長上一次說了『林口』二字，要大家假裝沒聽見，這一次說溜嘴，卻好像原本就該公佈似的，那以後到底可不可以說？標準何在？何時公佈？會不會引起恐慌？哪一次不是大家都知道是哪一家，問題是准不准公佈？是解禁了嗎？如果怎樣都可，過去柯文哲只不過曝了陽明山的集中檢疫所，為何被罵個滿頭包？這例能開嗎？」（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。