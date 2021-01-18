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3人「沒去過英國」染變種病毒！日本官方：疑已社區感染

編輯中心/綜合報導

2021-01-18 22:54:48

日本機場/新冠疫情/新冠肺炎
▲日本厚生勞動省今（18）日宣布，國內首度出現3名感染途徑不明的英國的新冠變種病毒確診者，研判該變種病毒已出現社區感染情形。（圖／美聯社／達志影像）
全球新冠疫情持續嚴峻，確診人數逼近1億大關。日本厚生勞動省今（18）日宣布，國內首度出現3名確診者感染了來自英國的新冠變種病毒，但這3人從未去過英國，因此研判該變種病毒可能已經在日本出現社區感染的情況。
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綜合《共同社》、《朝日新聞》報導，日本厚生勞動省宣布有3名靜岡縣民眾經檢查後確認染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）英國變種病毒株，不過經初步調查結果得知，3人皆無英國旅遊史，其中2人的感染途徑不明，研判英國變異病毒可能在國內城市傳播。
▲日本境內新冠疫情嚴峻，單日新增病例連4天創新高，雖然疫情最嚴峻的首都圈1都3縣已進入緊急事態，但充滿危機感的「京阪神」，也可能進入緊急事態。圖為日本首相菅義偉7日宣布，東京首都圈1都3縣將進入緊急狀態之照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本境內新冠疫情嚴峻，圖為日本首相菅義偉7日宣布，東京首都圈1都3縣將進入緊急狀態之照片。（圖／美聯社／達志影像）
厚生勞動省指出，這3名確診者分別在1月初出現症狀，目前都處於居家療養階段，並未與不特定多數人接觸，3人當中有一名20多歲的女性及其40多歲的女性密切接觸者，另一名患者則是60多歲的男性。此外今日也新增一名12月31日自英國返國的20多歲男性感染英國變種病毒株確診。在日本，總共確認了45人感染了該突變病毒。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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