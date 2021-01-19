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驚魂記！美國會附近火警一度封鎖　拜登就職典禮排演喊卡

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-19 06:22:15

▲美國國會附近發生火警的當下，保安單位疏散了國會外的人群，呼籲他們暫時進入建築物避難，拜登就職典禮的排練也一度暫停。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國會附近發生火警的當下，保安單位疏散了國會外的人群，呼籲他們暫時進入建築物避難，拜登就職典禮的排練也一度暫停。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會山莊附近，當地時間18日上午突然冒煙，警方隨即以「外部安全威脅」為由疏散全員，連候任總統拜登(Joe Biden)的就職禮綵排也喊卡。事後發現起火點是行車天橋下方的露宿者營地，雖然火勢已撲滅，但仍顯出政權替換前夕全美的緊張氛圍。
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綜合外媒報導，事發時正在進行拜登就職典禮的排練，距離國會幾個街口外的地方卻突然竄出濃煙。國會內外的人員都被要求進入國會山莊避難，國會警察則在聲明中表示，國會山莊附近發生「外部安全威脅」，雖然當下仍在調查事故原因，但代理局長出於謹慎，下令暫時關閉國會山莊。
在經過排查後，白宮特勤局以推文宣布，情況對民眾並無威脅，華府消防隊也表示附近的火勢已被撲滅，亦沒有發現人員受傷，已解除國會山莊的封鎖。

雖然火警一事暫無後續威脅，但受到1月6日川粉暴動硬闖國會的影響，華盛頓特區一帶的保安相當嚴密，為了確保就職典禮安全無虞，五角大廈等國安單位還調遣了2.5萬名國民警衞軍進駐。政權交接前夕，全美似乎都壟罩在一股緊張、不安的情緒下，只希望典禮順利落幕，別再出現任何安全問題。
 
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