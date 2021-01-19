今至週四逐日暖！「這天起」天氣不穩定　有較大降雨　

今（19）晨迎風面仍有零散的雲層；宜蘭有局部零星少量飄雨。冷空氣減弱，氣溫略回升；新北及新竹以南至高雄則因「輻射冷卻」作用，截至5時局部平地最低氣溫仍在10度以下，尤其竹苗更降至6度左右。氣象專家吳德榮指出，週五（22日）鋒面在台灣附近醞釀，天氣不穩定，局部地區有較大降雨的機率。

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吳德榮在《

》專欄中表示，今日冷空氣減弱，氣溫回升，西半部晴朗穩定，東半部多雲、偶有零星飄雨的機率。白天起各地氣溫：北部12至22度，中部10至25度，南部10至26度，東部13至24度。明日大幅回暖（北部高溫26度，中南部28、29度），西半部晴朗穩定，東半部多雲偶有局部短暫雨的機率。週四（21日）氣溫續升（北部高溫約28度，中南部29、30度），水氣略增，東半部及部分山區有局部雨的機率。

▲吳德榮指出，今（19）日至週四逐日暖，週五鋒面在台灣附近醞釀，天氣不穩定，局部地區有較大降雨的機率。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，週五（22日）鋒面在台灣附近醞釀，天氣不穩定，局部地區有較大降雨的機率；其中有小範圍對流雲發展，故其時、空分布，「不確定性」高，需持續觀察模式的調整。週六（23日）上半天鋒面迅速掠過，為陣雨後多雲的天氣，氣溫下降。下週日、一（24、25日）乾冷空氣影響，各地為晴朗穩定，日夜溫差大；目前模擬冷空氣的強度比前幾波都弱，不過，加上「輻射冷卻」效應，下週日、一清晨仍有觸及「大陸冷氣團」(氣象局≦14度）定義的機率，但為模式末期的模擬，應持續觀察。（編輯：許苡晴）