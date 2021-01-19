接種後多人過敏！加州宣布 暫停使用部分莫德納疫苗
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-19 06:51:39
美國新冠肺炎疫情嚴重，隨著確診與死亡人數越來越多，加上變種病毒威脅，大規模的疫苗接種作業也更顯急迫。然而，接種過程不時傳出的不良、過敏反應也著實令人擔憂。加州衞生部近日表示，由於有部分民眾在接種莫德納(Moderna)的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應，只得暫停使用特定批次的疫苗。
綜合《CBS》等當地媒體報導，加州南部近日有多間醫療機構分發到一批代號為「41L20A」的莫德納疫苗，約有33萬劑，多數已供應給醫護人員接種。然而，在其中1間社區疫苗接種診所，24小時內卻出現好幾起過敏反應的案例，機率明顯偏高。加州流行病學專家艾莉卡·潘（Erica S. Pan）在聲明中指出，雖然出現嚴重過敏反應的人數少於10人，但出於謹慎的考量，即使疫苗供應有限，仍建議優先使用其他庫存疫苗，並暫停施打41L20A批次，直到美國疾病控制及預防中心（CDC）、美國食品及藥物管理局（FDA），還有莫德納公司完成相關調查。
艾莉卡並指出，該「41L20A」批次超過33萬劑的莫德納新冠疫苗，已分發給全州287個接種中心，但此次是當局首次收到有關該疫苗的不良反應報告。
目前加州政府也正在調查此事件，除了疫苗本身的問題，也包含診所是否有在施打過程中出錯。
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