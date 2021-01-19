楊志良提「開除前線醫生」　謝宗學曝1問題：該檢討流程

北部某醫院擴大感染，目前共有2名醫師和3名護理師確診，不少網友因而認同前衛生署長楊志良先前所提的「開除說」。對此，急診科醫師謝宗學昨（18）日在臉書提到，有記者詢問陳時中「指揮中心要不要向楊志良先生道歉？」他聽後滿頭霧水，是要道什麼歉？他認為，發生院內感染應是「感控有缺失」，不是個人或某幾位醫事人員的問題，要檢討的是流程而非個人，這是醫療品質或院內感控最基本的精神。

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謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》中表示，楊先生被群起砲轟的原因是從嘴巴說出，要開除站在第一線照顧新冠肺炎確診病患染疫醫師，其冷血、沒有同理心的言論，才讓全國站在第一線防疫的醫事人員群情激憤。很直覺的想法，發生院內感染一定是感控有缺失，這點不需要楊先生說明，任何一位沒有醫療背景的人也可以得出相同的結論。

謝宗學解釋，感控流程所追求的是，盡量讓院內感染發生的機率極小化，發生率再低絕不會是零，若不幸發生院內感染，流程需要修訂，追求更為極致的成果，基本上是一場沒有止境的追逐競賽，因為發生率永遠不會是零。他也直言，不會有人認為發生院內感染事件醫院完全沒有疏失，但這是系統性的問題，不是個人或某幾位醫事人員的問題，要檢討的是流程，不是個人，這是醫療品質或院內感控最基本的精神。



▲急診科醫師謝宗學認為，發生院內感染應是「感控有缺失」，不是個人或某幾位醫事人員的問題，要檢討的是流程而非個人。（圖／翻攝自《Dr. E 小兒急診室日誌》）

謝宗學接著談及，從新冠肺炎疫情爆發至今，台灣能成為世界淨土的原因是不斷隨著疫情變化、聽取各方面建言、再經過專家學者充分討論，擬定適合的處理方法，是動態的調整，絕非一成不變的決策。沒有參與實務、沒有站在第一線的人，批評是最廉價的提醒，也是最無意義的言論，因為這樣的觀點任何一個路人都說的出來，根本不需要前衛生署長特地說明，完全跟所謂的先知、預言家無關，就只是常識而已。





謝宗學提醒，往後十幾天內，可能陸續還有本土個案出現，不用太意外或恐懼，只要感染源明確，都還屬於可控的範圍。經過這次院內感染事件，疫情指揮中心也開始重新修訂防疫策略和感控流程，從「系統」層面降低院內感染再次發生的機率，不針對個人，這才是真正面對問題、處理問題的方法。





文末，謝宗學更直說「批評、指責很容易，做實事很難，批評者絕不是先知，說穿了只是不負責的嘴炮。」他並呼籲大家，睜大眼睛觀察，分辨誰才是真正做實事的一方，只要存在做實事的人，加上大家配合，防疫只會出現破口，不會導致全面崩潰。他更信心喊話「關關難過關關過，這是台灣過去一年來的寫照，也是未來的風景，屬於我們的奇蹟將持續發生！」（編輯：許苡晴）