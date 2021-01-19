德國爆醫院群聚感染！已73人中招 部分驗出新變種病毒
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-19 07:47:59｜2021-01-19 07:52:18
新冠肺炎肆虐全球，除了美國，歐洲的疫情也十分嚴重，變種病毒的出現更讓各國繃緊防疫神經。只是再怎麼防範，似乎也難以遏止病毒變異，有德國媒體透露，德國南部的巴伐利亞邦出現了全新的病毒變種，研究單位正在進一步調查，希望能第一時間妥善監測、掌控，避免疫情擴大。
綜合《南德報》等當地媒體報導，巴伐利亞邦加米施－帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）的一家醫院，近日傳出多起新冠肺炎群聚感染，截至當地時間17日為止，已有73人中招，包含52名病患及21名醫護。當局在分析確診者的檢測樣本時，在部分病例的檢體中，似乎發現一種與目前所知不同的新變種病毒株。當地的研究機構正針對該病毒株實施更進一步的分析，不過當局也強調，目前尚無法100%確定病毒具體的傳染力和嚴重程度。到目前為止，也還沒有人知道病毒株從哪裡開始傳播，只知道該醫院有將近一半的確診，即35例，是由這種病毒株引起的，也與英國和南非的變種毒株不同。
醫院的醫學部副主任史塔克勞斯納（Clemens Stockklausner）和當地的行政長官都表示，疫情已得到控制，並已將樣本送往柏林進行基因序列分析，預計需要10天的時間，希望在1月底就能收到更多有意義的細節資訊，呼籲大眾切勿恐慌。
德國衞生部也宣布，將加強全國的病毒測序和分析工作，力圖即時監測新冠病毒變異的整體形勢。
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