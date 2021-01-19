NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

疫情陰霾籠罩　IMF警告：全球經濟前景「高度不確定」

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-19 08:54:49｜2021-01-19 08:55:54

▲國際貨幣基金組織(IMF)主席喬治艾娃警告，由於疫情尚在流行，全球經濟前景仍存在「高度不確定性」，呼籲各國不應過早收回相關財政措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際貨幣基金組織(IMF)主席喬治艾娃警告，由於疫情尚在流行，全球經濟前景仍存在「高度不確定性」，呼籲各國不應過早收回相關財政措施。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
新冠疫情重創全球經濟，過去一年各國失業率皆受到一定程度的影響，為了刺激經濟、穩定民心，多國政府都祭出振興經濟等措施。然而，由於短期內疫情無明確減緩希望，國際貨幣基金組織(IMF)主席喬治艾娃(Kristalina Georgieva)警告，全球經濟前景仍存在「高度不確定性」，呼籲各國不應過早收回相關財政措施。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《路透社》等外媒報導，新冠疫情導致全球經濟不明朗的情況，預計還會持續好一段時間，加上全球貧富差距日益擴大，IMF勢必得尋找更多資源，協助解決貧富不均問題。
喬治艾娃聲稱，透過特別提款權(SDR)的新機制，IMF有望籌措到更多資金，為各國提供更多財政空間及資源，以應對健康危機和疫情衝擊，並加速推動數位化及綠色經濟的發展。

特別提款權是IMF創設的一種儲備資產和記帳單位，是由多種貨幣組成的補充性國際儲備資產，依據各國在國際貨幣基金組織中的份額進行分配，可以供成員國平衡國際收支；會員國發生國際收支逆差時，也可用它向基金組織指定的其它會員國換取外匯來償付，與黃金、自由兌換貨幣一樣可充作國際儲備。

喬治艾娃並強調，疫情之下，IMF須採取進一步措施，擴大能力以支持發展中國家。《金融時報》指出，2020年被視為自大蕭條以來最嚴重的衰退，低收入國家在經濟上遭受的打擊則更大，為了讓一切在2021年得以開始復甦，IMF做為國際機構最重要的金融決策者之一，勢必得居於核心地位，統領並規劃。

喬治艾娃也指出，疫苗的研發是一大進展，但畢竟不是彈手一揮就能立刻解決問題的魔杖，即便迎來復甦，也將是「局部且不平衡的」，為了取得真正的成功，必須確保採取果斷、統一的共同行動，讓所有國家都能得到支持。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

繼續作答
前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

PK罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
28.57%71.43%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀