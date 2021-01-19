疫情陰霾籠罩　IMF警告：全球經濟前景「高度不確定」

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喬治艾娃聲稱，透過特別提款權(SDR)的新機制，IMF有望籌措到更多資金，為各國提供更多財政空間及資源，以應對健康危機和疫情衝擊，並加速推動數位化及綠色經濟的發展。
特別提款權是IMF創設的一種儲備資產和記帳單位，是由多種貨幣組成的補充性國際儲備資產，依據各國在國際貨幣基金組織中的份額進行分配，可以供成員國平衡國際收支；會員國發生國際收支逆差時，也可用它向基金組織指定的其它會員國換取外匯來償付，與黃金、自由兌換貨幣一樣可充作國際儲備。
喬治艾娃並強調，疫情之下，IMF須採取進一步措施，擴大能力以支持發展中國家。《金融時報》指出，2020年被視為自大蕭條以來最嚴重的衰退，低收入國家在經濟上遭受的打擊則更大，為了讓一切在2021年得以開始復甦，IMF做為國際機構最重要的金融決策者之一，勢必得居於核心地位，統領並規劃。
喬治艾娃也指出，疫苗的研發是一大進展，但畢竟不是彈手一揮就能立刻解決問題的魔杖，即便迎來復甦，也將是「局部且不平衡的」，為了取得真正的成功，必須確保採取果斷、統一的共同行動，讓所有國家都能得到支持。
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