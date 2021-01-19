檯面下有B計畫？日媒：東奧可能延到2024

新冠肺炎疫情在全球持續升溫，日本更宣布進入緊急狀態，不過面對外界質疑聲浪不斷，日本首相菅義偉仍不斷強調，已從2020年延期至今年7月23日開幕的東京奧運「一定會舉辦」。然而，根據日本東京體育報報導，由於疫情迎來新一波高峰，東京奧運組織委員會在檯面下已有秘密的「B計畫」，希望延期到2024年。

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根據日媒報導，內部東京奧運組織委員會有幹部匿名表示，雖然首相菅義偉與組織委員會會長森喜朗一致表示，會如期舉辦東京奧運，但其實內部已準備好B計畫，可能將東京奧運延期至2024，但為了不造成騷動，目前並不想透露給外部知道。

該名幹部聲稱，雖然尚未詳細規劃詳細的備案，但國際奧會（IOC）與組委會多名重要人士的打算是，把連續三屆奧運都往後順延，也就是將東京奧運延期到2024年，原定於2024年舉行的法國巴黎奧運延到2028年、原定2028年的美國洛杉磯奧運延到2032年。





除了日本的疫情，備案計畫可能也與巴黎奧運和洛杉磯奧運的準備狀況不佳有關。由於新冠肺炎，導致巴黎奧運幾乎還募集不到贊助商，籌備進度嚴重落後，而洛杉磯的疫情則更慘，因此延期是必須考慮的Ｂ計畫。



▲日本首相菅義偉多次強調，「我們一定會如期辦理東京奧運」。（圖／美聯社／達志影像）

日前在國會施政演說中，菅義偉再次表達將在7月23日舉辦東奧的堅決態度，「我們將繼續為奧運和帕運舉辦進行相關籌備工作，更有決心讓賽會順利舉行，並制定非常嚴格的防疫措施」，且承諾將繼續採取有效措施，儘速控制疫情。