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檯面下有B計畫？日媒：東奧可能延到2024

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-19 11:07:43

▲日本境內疫情嚴峻，美國紐約時報報導，東奧有可能成為二次大戰後，第一個被迫取消舉辦的奧運大會。日媒也報導，日本政府與執政黨內部，對東奧舉辦抱持悲觀看法的人愈來愈多。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲雖然日本政府一直聲稱將如期舉辦東京奧運，但據日媒透露，其實檯面下已有「B計畫」，希望延期到2024年。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

新冠肺炎疫情在全球持續升溫，日本更宣布進入緊急狀態，不過面對外界質疑聲浪不斷，日本首相菅義偉仍不斷強調，已從2020年延期至今年7月23日開幕的東京奧運「一定會舉辦」。然而，根據日本東京體育報報導，由於疫情迎來新一波高峰，東京奧運組織委員會在檯面下已有秘密的「B計畫」，希望延期到2024年。

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根據日媒報導，內部東京奧運組織委員會有幹部匿名表示，雖然首相菅義偉與組織委員會會長森喜朗一致表示，會如期舉辦東京奧運，但其實內部已準備好B計畫，可能將東京奧運延期至2024，但為了不造成騷動，目前並不想透露給外部知道。

該名幹部聲稱，雖然尚未詳細規劃詳細的備案，但國際奧會（IOC）與組委會多名重要人士的打算是，把連續三屆奧運都往後順延，也就是將東京奧運延期到2024年，原定於2024年舉行的法國巴黎奧運延到2028年、原定2028年的美國洛杉磯奧運延到2032年。

除了日本的疫情，備案計畫可能也與巴黎奧運和洛杉磯奧運的準備狀況不佳有關。由於新冠肺炎，導致巴黎奧運幾乎還募集不到贊助商，籌備進度嚴重落後，而洛杉磯的疫情則更慘，因此延期是必須考慮的Ｂ計畫。

▲日本首相菅義偉因疫情、同僚醜聞，面臨民調下滑。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉多次強調，「我們一定會如期辦理東京奧運」。（圖／美聯社／達志影像）

日前在國會施政演說中，菅義偉再次表達將在7月23日舉辦東奧的堅決態度，「我們將繼續為奧運和帕運舉辦進行相關籌備工作，更有決心讓賽會順利舉行，並制定非常嚴格的防疫措施」，且承諾將繼續採取有效措施，儘速控制疫情。　

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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