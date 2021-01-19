陸軍聯兵營加強戰備 無人機、30鏈砲雲豹甲車首度齊亮相
記者呂炯昌/新竹報導
2021-01-19 11:41:56｜2021-01-19 11:42:41
儘管國內新冠肺炎疫情升溫，但國軍守護家園仍不鬆懈，為使國人瞭解國軍官兵春節期間堅守崗位、落實戰備整備實況，第三作戰區配合國防部規劃於春節前夕，辦理「國軍 110 年春節加強戰備媒體參訪 活動」，邀請國內、外媒體於今(19)日蒞臨裝甲584旅參訪，並由戰備部隊藉模擬「仿真實戰」場景，實施縮短距離「實兵對抗」演練，凸顯「聯合兵種營」獨立遂行聯合作戰能力，操演全程置重點 於先期火力制壓、戰場監偵、監偵排掩護主力展開、 遠距狙殺、摧毀敵反裝甲武器、聯合火力打擊、戰 車戰鬥隊攻擊及火力追擊等課目。
第三作戰區表示，本次操演模擬敵軍猝然突擊我桃園地區某機場，為爾後作戰創造有利態勢;操演單位於接獲作戰命令後，首先由戰砲排以 CM22 120公厘迫擊砲車實施先期火力壓制，監偵排運用UAV無人飛行載具，判明敵軍主力位置後，掩護後續主力發起攻擊，狙擊組發現敵軍重要指揮官後，立即實施遠程狙擊；接續由反裝甲排以M1045拖式飛彈車實施對敵堅固工事射擊，戰砲排 以 CM22 120公厘迫擊砲車，實施攻擊前準備射擊。接著掩護主力 CM11戰車、CM32、CM33及CM34裝步戰鬥車發起攻擊，戰車戰鬥隊並肆應狀況調整為戰車前導隊形，部隊採乘車、下車衝鋒，奪取目標，最後對潰退敵軍實施戰場追擊(心戰喊話)，肅清陣地敵 軍。
第三作戰區指出，為肆應未來防衛作戰型態，擔任本次操演部隊的裝甲 584 旅，於去(109)年度 完成「聯合兵種營」組織調整，已具備「早期監偵目標、集中火力打擊、快速機動應援、獨立遂行作戰」之能力，同時結合高新武器漸次換裝，搭配武器載臺網路通信系統，使戰場圖像數位化、指管扁 平化，並以科技取代人力、火力取代兵力之可恃戰 力，有效遂行聯合(協同)作戰。
本次春節加強戰備有兩大武器裝備成為亮點，一是陸軍列裝的無人機正式亮相，584旅聯兵營營長黃煜庭表示，這款UAV無人機滯空高度可達3公里、偵蒐範圍5公里、最多可在6級風速下飛行。二是584旅日前接收的CM34 30公厘雲豹八輪機砲戰鬥車首度於部隊中亮相。軍方表示，於去(109)年12月間至南投兵整中心執行國造 CM34 30公厘雲豹八輪機砲戰鬥車接裝任務， 並以自力機動方式返回新竹駐地，充分展現國造八輪甲車穩定的機械性能，面對未來多元戰場環境，將靈活運用機動打擊能力，達到制敵機先、快速應 援的效果。
第三作戰區強調，農曆春節是國人最重要的傳統節慶，本次操演透過想定狀況誘導，模擬戰場真實景況，強化官兵專業學能，提升部隊整體戰力， 不僅展現國軍致力建軍備戰成果及官兵守護美麗家園決心，更使國人瞭解，在春節闔家團圓之際，國軍已做好萬全的準備，秉持「國防安全無假期」精神，持續堅守崗位，讓全國民眾都能平安過好年。