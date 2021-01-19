首次遇上富二代同學！他曝對方精彩生活　感嘆喊「5字」

有錢人的世界，往往超乎平民老百姓的想像。近日一名網友就透露，自己第一次遇上富二代同學，對方「動不動一次就是幾個萬在花」，毫不手軟的花錢方式讓他既大開眼界又羨慕，不禁嘆道「距離感超重」。

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原PO在PTT女孩板表示，最近社團遇到平時生活圈、 同溫層不曾出現的同學， 家裡好像蠻有錢的，全身都名牌。而對方分享的生活經驗都讓他大開眼界，「動不動一次就是幾個萬在花...香檳6-7萬花下去，高級飯店一晚好幾萬也住，疫情前也是國外到處跑」，這讓他越聽越覺得心裡有淡淡哀傷、缺憾的感覺，畢竟人家的人生什麼都有，自己好像怎麼樣都追不上。

原PO接著坦言，他與該名有錢同學的世界根本完全不一樣， 並直說「一個社會養這麼多款人，貧窮限制了我的想像，有錢好像真的可以看到更多不一樣精彩的世界。原來不是每個人一醒來都是汲汲營營工作、 為錢苦惱，這樣的生活方式真令人羨慕...」

▲網友在PTT分享富二代同學的花錢方式。（圖／翻攝自PTT）

原PO也透露，自己的價值觀、金錢觀都和對方不同，平常生活模式也不一樣， 想更熟一點應該很難，距離感超重。他並感嘆地說，「畢竟他有的人生經驗我無法體會，沒有共通可以做的事，是不太可能一起去買精品包啦！他的世界我沒辦法懂，也無法踏入...不曉得自己在心情低落什麼...唉...或許因為在金錢方面算過的蠻辛苦的吧！」同時更好奇提問「不知道大家有沒有過類似的體驗或感受？」

貼文一出，網友隨即議論紛紛「可是像你我的還是佔大多數」、「我遇過的有野人二代同學都很低調，都同班很久才知道他（她）家長是什麼老闆或企業高階經理之類的」、「還好欸，不特別羨慕，有錢未必過得比較開心，當然沒錢通常也不會太開心就是了」、「大學遇到就知道人從出生就決定一切，人家結婚用現金在北市買豪宅，可以遠眺101煙火」、「有錢有閒的人只佔極少數，別做白日夢，有些有錢的生意人可是沒閒去花賺的錢」、「這有什麼...你在第三世界難民眼裡，也是過著難以想像的富裕生活啊！」（編輯：許苡晴）