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NBA／「魔球」時代結束了　火箭將兜售3D老將Tucker

記者黃建霖/綜合報導

2021-01-19 09:46:03

P.J. Tucker
▲火箭前鋒P.J. Tucker 。（圖／美聯社／達志影像）
季前總經理Daryl Morey和總教練Mike D'Antoni分別離隊，上周又忍痛交易當家球星James Harden後，火箭的「魔球」實驗也宣告正式結束了。球隊本季將重整陣容再出發，而根據《The Ringer》記者Kevin O'Connor的報導，球團已經開始兜售34歲的老將P.J. Tucker。
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作為哈登時代球隊的重要輪換球員之一，Tucker是聯盟中相當出色的「3D」球員，不但能扛內線、換防外線球員，在進攻端一手底線三分球，更是他立足聯盟的絕技。
本季Tucker場均5.8分、5籃板，三分球命中率為45.5%，雖然年紀偏大，不過他的經驗和防守能力，應該還是許多季後賽球隊想要補強的人選。

火箭本季得到Christian Wood和DeMarcus Cousins兩名中鋒，加上Harden離去、打小球必要性已經不是那麼大了，球隊近期也把Tucker擺上貨價。
O'Connor在報導中指出，火箭目前開出3個次輪選秀權做為交易籌碼，不過Tucker本季結束後將成為完全自由球員，有沒有球隊願意以此為代價，換他不到一季的使用權，還有待商榷。
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