唐吉訶德搶攻台灣市場　學者：價格是經營挑戰

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唐吉訶德曾傳出選址台北市東區開店，最後卻落腳西門商圈。台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司董事長竹內三善表示，集團的海外開店戰略，首先會插旗在該地區最中心的地段，以擴大認知度。
至於未來展店計畫，竹內三善說，目前首店還沒有開業，等明天開業後，會先了解台灣顧客的需求為何，再接續探討如何增加商品品項以及如何增加店舖。
商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍指出，唐吉訶德此時來台展店「時機剛剛好」，由於唐吉訶德的商品具特殊性，且疫情讓台灣民眾無法出國；唐吉訶德台灣首店不僅能吸引久未出國的台灣人到店消費、一解出國欲望，也會有許多人因新鮮感而前往，唐吉訶德在短期之內，將可帶起一股風潮。
不過，李世珍認為，唐吉訶德的商品價格，將是在台長期經營的挑戰之一。李世珍說，日本的物價約是台灣3倍，即便在日本超便宜，對台灣來說仍屬高價，還需加上關稅、物流費用等。
此外，台灣民眾到日本唐吉訶德大肆採買，大多是為了買出國紀念品，在台灣的唐吉訶德消費少了出國氛圍，消費者購買很多東西的欲望或衝動也會消失。
至於唐吉訶德在台展店，是否會衝擊台灣零售業，李世珍認為，唐吉訶德與小北百貨等生活雜貨店雖性質類似，均主打「激安」（非常便宜），但商品與定位並不相同；且唐吉訶德目前在台僅有一店，展店沒那麼快速，對台灣零售版圖衝擊不大，部分專門賣日本貨的百貨公司、超市等，生意可能受影響。（編輯：趙蔚蘭）1100118