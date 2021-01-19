名家論壇》林瑋豐／罷免王浩宇　其實更讓小黨曝於險境

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縱使王浩宇招惹到不少第三勢力政黨，尤其是時代力量和台灣民眾黨，這次也成為推倒他的關鍵選票。但是就制度面而言，小黨看到罷王成功一事，其實應該感到戒慎恐懼，因為罷免一個極端的議員並沒有想像中困難。
罷免議員的門檻和罷免縣市長、罷免立委都一樣，就是同意票多數、且同意票大於選舉人數4分之1。不過縣市長和立委都是單一選區制度，也就是當選者必須是多數選民所選出的人。
但現行我國直轄市及縣市議員選舉所採用的複數選區制度，理應是為了保障多元及小黨的聲音，也因此極端立場或言行的候選人，只要能拿下一定比例、可能百分之6到10的選票，就有當選的可能。
然而極端立場、包含「太進步」的立場，畢竟衝擊社會主流民意，小黨更可能同時遭到主流大黨夾殺。因此，若要罷免小黨或無黨議員，其實比罷免大黨的議員更加容易，也更難挽救。
然而這樣的罷免危機，雖已有人提出警告，但短期內要以民進黨為多數的國會來進行修正，其實不太可能。2018年公投亂象之後，民進黨為了補正種種亂象，重新再修正了公投法，把公投時間集中、與大選切割避免相互干擾，但仍然不敢更動門檻，換來的就是國民黨想發動什麼公投案、幾乎一定可以達到門檻成案。
而且當初民進黨在林義雄、時代力量等進步象徵的壓力下，補正公投法時講出「還權於民」那麼好聽，到了實際操作後發現需要檢討改進之後，反過來被取笑一番，也是難堪，最後也沒人敢提要再上修公投門檻。
也因此，罷免複數選區議員的這道門檻看似不合理，短期內要修正的可能性，可以說是微乎其微，難度相當高，因為在野陣營勢必會全力發動輿論反制，光是「同一套制度，罷韓成功的時候用很爽，罷王成功就想修正」，民進黨就相當難去論述。
而接下來面臨罷免的高雄市議員黃捷，就是無黨陣營。從藍營優勢的中壢，罷王投票才剛過門檻這一點來看，鳳山要罷捷理應是不會通過門檻，黃捷陣營應有很高的把握可以守下。
但是罷王在上週通過了之後，對罷捷主力、也就是韓粉而言，也增加了更多投票的動力，原本可能認為罷捷不會通過，因而較無投票意願的人，現在看到罷王的結果，受到鼓舞，認為罷捷也有機會通過，而前去投票。
或者是另一群非韓粉的群眾，可能包括藍、白、黃等勢力，看到罷王後的輿論效果是「有教訓到民進黨」，讓原本未必反黃捷的人，想要再延續這個「教訓民進黨」的目的，把黃捷一起罷掉，再給綠營難堪。
所以在罷王通過後，原本就缺乏政黨資源的黃捷，被罷免的危機勢必是增加的。支持黃捷的綠營也勢必做出調整，儘管未必要動員反對票數，但至少不能再像面對罷王案那般刻意消極低調。
●作者：林瑋豐／獨立媒體人
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