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羅智強宣布支持罷免陳柏惟、吳思瑤　突破８萬大關

記者 陳弘志 / 綜合報導

2021-01-19 11:15:42｜2021-01-19 11:19:13

台北市議員羅智強點名「反萊豬」的台灣基進黨立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤為下一波被罷免者。(圖/翻攝羅智強臉書)
▲台北市議員羅智強點名「反萊豬」的台灣基進黨立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤為下一波被罷免者。(圖/翻攝羅智強臉書)
在民進黨桃園市議員王浩宇被罷免成功後，國民黨革命實踐研究院院長羅智強點名「反萊豬」的台灣基進黨立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤為下一波被罷免者，在他臉書支持罷免兩人的按讚數在今天(19)突破象徵性的8萬大關，羅智強呼籲大家一起來，並化做具體行動。
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王浩宇的罷免通過門檻是81,940票，最後獲得「同意」84,582票通過罷免。目前傳出罷免陳柏惟的票數必須超過7萬2千票，罷免吳思瑤的票數必須超過6萬8千票，今天的8萬按讚數已經達到象徵數字。
羅智強表示，初步估計在台北、台中要罷免吳思瑤、陳柏惟兩人，總共需要1萬4千641票，因此需要大家多多支持，他今天也正式宣布「『我+1』刪Q罷瑤空軍司令部」突破8萬人大關。

對於羅智強發起罷免，吳思瑤表示，她尊重各政黨及政治人物的權利，但希望台灣社會能朝向理性討論政策方向前進，「如果社會有太多對立，當然不是國家之福」。
陳柏惟指出，他不排除社會上有討厭自己的人，會把他的缺點放大檢視，他未來會謹慎小心，但他自認當選至今，沒有對不起任何一張選票，會繼續努力。
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