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專訪／林芯儀遇種族歧視遭批像檳榔妹　靠自我肯定振作

記者吳雨婕/專訪

2021-01-20 12:00:00

林芯儀出道16年，舉辦首場個人演唱會。（圖／解碼音樂提供）
▲林芯儀出道16年，舉辦首場個人演唱會。（圖／解碼音樂提供）
林芯儀出道16年，終於推出了自己的專輯《Singing With You》，她從第三屆的《超級星光大道》發跡，一路過關斬將，拿下亞軍，之後則是赴陸參與錄製了《中國好聲音》，始終往音樂路勇敢邁進的她，其實一路走來並不像外人看見的這麼光鮮亮麗，她也曾因為外界的批評而害怕聽見自己的聲音，調整許久後，他靠著自我打氣振作、重新出發，找回她自信的模樣。
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談到睽違16年才終於推出個人專輯的心情，林芯儀表示：「算是滿淡定的，不太會展露出來。」但她坦言，回到家還是會開心的蹦繃跳跳。對於這次發片，她透露壓力很大，因為這張專輯把3年來準備的東西，包括情緒的起伏都放在音樂作品裡面，「我不再像是以前比賽充滿爆發力的模樣，不是大家印象中的鐵肺、飆嗓的女生。」
談到排遣壓力的方法，林芯儀笑說平常的話會做一些手工藝品，或是一個人去國外旅遊，而且最遠去過美國舊金山、芝加哥，在那邊待了2周的時間，「我在國外比較敢跟人講話，之前在比賽完的時候，路上遇到（人）不一定能這麼自在，也不一定這麼想跟你聊。」她也分享單獨旅遊的有趣歷程，曾經在5點去機場卻因為暴風雪讓許多班機取消，讓她在機場看世足賽，還因此賺到Bar tender請全場喝酒。

▲林芯儀出道16年，舉辦首場個人演唱會。（圖／解碼音樂提供）
▲林芯儀分享排遣壓力的方法。（圖／解碼音樂提供）
除了有趣的經驗外，林芯儀在曾在維也納表演時，碰上種族歧視的狀況，擔任表演嘉賓的她，卻在表演場地的門口的被人攔下，無論怎麼說，對方都不讓她進場，直到場館的內部工作人員現身，才讓她進場，她無奈的說：「我不確定啦，但我真的有感受到不舒服，在華人比較少的地方，看到黃皮膚不一定都能接受，我也碰到過捷運原本跟我坐很近，沒想到後來就換了位置。」

林芯儀經歷過聲帶受傷、低潮，如今以嶄新的樣貌面對大眾，她回憶起參與《星光大道》的日子，「確實在《星光》前已經有比賽經驗，很拚但中間也有過不是很愉快的時期，因為壓力很大。」且因為節目受到許多人關注，會出現比較多的留言、指教，「網友會批評長相、穿著、表現，我有看到有人說我像是檳榔妹，妝不得體、妝太濃等等。」讓她一度懷疑自己，甚至有一段時間不敢聽自己的聲音，「當時很害怕、很抗拒，隨著年紀增長，我比較敢去面對。」

到了現在，林芯儀已經放寬心，能夠淡然面對：「知道自己下的苦心就好了，自我肯定很重要。」她也不諱言的說，其實走上歌唱之路的過程，中間曾萌發想放棄的想法，「其實也不是真的想放棄，會覺得當下沒準備好，但後來想想，只要願意站起來面對，就是一件很勇敢的事情。」

▲林芯儀出道16年，舉辦首場個人演唱會。（圖／解碼音樂提供）
▲林芯儀曾在國外遇到種族歧視。（圖／解碼音樂提供）
 
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