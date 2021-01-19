NBA／「杜登連線」發威！KD飆進致命三分　率領籃網4連勝

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前兩節打完雙方僅有1分之差，下半場開打後籃網中鋒DeAndre Jordan兩度暴扣得手，Joe Harris投進三分球，助球隊取得雙位數領先；雖然之後公鹿成功製造了Durant的第4次犯規，不過Harden上場後依舊穩住了局勢，籃網以5分之差進入到末節。
決勝節兩隊很快都把主力給換了上來，公鹿先發中鋒Brook Lopez先是補灌得手，之後又在二次進攻中投進三分球，讓球隊打出9:3的小高潮，將比數追成107:107。
最後2分鐘，比賽進入到白熱化，兩隊不斷互換領先，Giannis Antetokounmpo的灌籃先讓公鹿超前比數，但之後Joe Harris飆進三分球，籃網又反超；接著Khris Middleton中距離命中，Durant也很快在投進外線予以還擊，籃網在最後3秒取得2分領先。暫停回來之後，公鹿設計給Middleton三分絕殺機會，但他未能命中，也讓籃網帶走勝利。
Harden今天25投13中得到34分，另外還送出12次助攻；而Durant則是21投10中，砍下30分、9籃板、6助攻；射手Harris投進5顆三分球得到20分，Jordan則是演出12分、12籃板的「雙十」數據。
公鹿方面，Antetokounmpo繳出34分、12籃板、7助攻的全面演出，Middleton也有25分的表現，主控Jrue Holiday則是22分、6助攻。球隊全場只發生5次失誤，但可惜團隊三分命中率不佳，整場不到3成，也讓他們最後關頭丟掉比賽。