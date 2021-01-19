NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／「杜登連線」發威！KD飆進致命三分　率領籃網4連勝

記者黃建霖/綜合報導

2021-01-19 11:17:13

Kevin Durant
▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
剛剛完成震撼聯盟的4方交易的布魯克林籃網，今天在主場和密爾瓦基公鹿交手，「杜登連線」再次展現他們的驚人威力，兩人攜手砍下64分，Kevin Durant還投進致勝的三分球，讓球隊以125:123贏得比賽，球隊拿下4連勝。
我是廣告 請繼續往下閱讀
James Harden和Durant上一戰首次搭檔的效果相當驚人，兩人聯手轟下了74分，幫助籃網擊敗魔術，今天對上實力堅強的東區霸主公鹿，他們依舊火力全開，
前兩節打完雙方僅有1分之差，下半場開打後籃網中鋒DeAndre Jordan兩度暴扣得手，Joe Harris投進三分球，助球隊取得雙位數領先；雖然之後公鹿成功製造了Durant的第4次犯規，不過Harden上場後依舊穩住了局勢，籃網以5分之差進入到末節。

決勝節兩隊很快都把主力給換了上來，公鹿先發中鋒Brook Lopez先是補灌得手，之後又在二次進攻中投進三分球，讓球隊打出9:3的小高潮，將比數追成107:107。

最後2分鐘，比賽進入到白熱化，兩隊不斷互換領先，Giannis Antetokounmpo的灌籃先讓公鹿超前比數，但之後Joe Harris飆進三分球，籃網又反超；接著Khris Middleton中距離命中，Durant也很快在投進外線予以還擊，籃網在最後3秒取得2分領先。暫停回來之後，公鹿設計給Middleton三分絕殺機會，但他未能命中，也讓籃網帶走勝利。

Harden今天25投13中得到34分，另外還送出12次助攻；而Durant則是21投10中，砍下30分、9籃板、6助攻；射手Harris投進5顆三分球得到20分，Jordan則是演出12分、12籃板的「雙十」數據。
公鹿方面，Antetokounmpo繳出34分、12籃板、7助攻的全面演出，Middleton也有25分的表現，主控Jrue Holiday則是22分、6助攻。球隊全場只發生5次失誤，但可惜團隊三分命中率不佳，整場不到3成，也讓他們最後關頭丟掉比賽。
關鍵字

NOW民調中心

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

繼續作答
前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
57.14%42.86%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀