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中國東北疫情燒　黑龍江望奎全縣禁足一週

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-19 11:36:16

▲中國近日新冠疫情再起，東北疫況尤為嚴重，吉林更出現超級傳播者，已直接或間接造成143人感染。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國近日新冠疫情再起，東北疫況尤為嚴重，吉林更出現超級傳播者，已直接或間接造成143人感染。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
中國的新冠疫情復燃，多省都有本土病例傳出，其中東北的遼寧、吉林、黑龍江已多起確診，吉林甚至還出現一傳百的「超級傳播者」。面對疫情來勢洶洶，加上農曆春節將至，各地政府不得不祭出更嚴格的防疫措施。黑龍江綏化市望奎縣宣布，全縣城鄉居民一律禁止離家，時間暫定一週。
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綜合陸媒報導，有鑑於過去一週，望奎縣已累計168例確診和263例無症狀感染，望奎縣「抗疫保衛戰」指揮部於19日進一步發布，關於加強城鄉人員管控的公告，提到為防止疫情擴散蔓延，阻斷疫情傳播，保證人民群眾生命健康，決定即日起，實行最嚴格的城鄉人員管控措施如下：
1.除生病就醫、核酸檢測、疫情防控等必須出門原因外，要求全縣城鄉居民一律禁止離開家門，私家車輛一律禁止上路，時間暫定一週。

2.嚴禁城鄉村屯幹部在縣城和鄉村往返，家在縣城居住的在限期內禁止回城，各鄉鎮自行解決食宿問題。嚴禁食宿聚集，所有鄉鎮食堂取消堂食，提倡一人一間。

3.汽車產業園、大龍商貿城、嘉匯物流園、生資大市場、金街、創業城、興華建材園全部關停，所有商戶一律按照居民群眾管控要求，禁止外出。

4.有物業管理的小區和鄉鎮村屯要成立生活服務隊，沒有物業的小區要組建志願者服務隊，積極倡導「點對點」購物方式，為居民群眾生產生活提供堅強保障。

5.對拒不服從指揮部要求、拒不聽從工作人員管理、故意滋擾生事的，堅決依法依規「從重從快」的上限處理。

在宣布禁止離家的規定前，綏化市就已在本月11日，對望奎縣實施封城，所有小區村屯封閉管理，全員強制檢測。現在隨著疫情持續升溫，則進一步發布居家禁足令。

另根據中國國家衛健委通報，18日新增確診病例118例，其中境外輸入病例僅12例，本土病例就有106例，吉林疫況最嚴峻，新增43例確診，接著依序是河北35例、黑龍江27例、北京1例。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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