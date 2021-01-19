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家長繳學雜費更便利　基隆推智慧校園快易通APP

記者陳志仁/基隆報導

2021-01-19 12:00:20

林右昌
▲基隆市長林右昌今(19)日表示，日後家長透過「基隆市智慧校園快易通APP（School+）」，便可繳交學雜費，使學雜費繳費單無紙化。（圖/基隆市政府提供）
基隆市政府為讓學生家長繳費更方便，同時簡化學校行政作業負擔，特規劃「基隆市校務行政系統新學費代收模組」；基隆市長林右昌今(19)日公布這項好消息，日後家長透過「基隆市智慧校園快易通APP（School+）」，便可繳交學雜費，使學雜費繳費單無紙化。
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林右昌表示，「基隆市智慧校園快易通」結合APP程式，先前整合並提供多項服務包含「學生到校刷卡推播」、「學生請假服務」、「電子聯絡簿」、「校園公告推播」、「學生出缺席及差勤紀錄」；110學年度全市學校將全面上線，學生或家長只要手機下載「School+」APP 程式並登入手機號碼註冊成功後，即可在行動裝置上查詢繳費單。
基隆市政府教育處長林祝里說，在多元線上繳費方式中，以「LINE Pay一卡通」電子支付學雜費是北北基首創，家長只要綁定LINE Pay一卡通使用掃描支付即可付款；至於尚未綁定的家長，也可使用載具出示「繳費單條碼」或自行列印繳費單至超商繳費、ATM 轉帳或臨櫃繳款，另也可經由 APP 推播提醒，方便家長收到相關學雜費用繳納資訊。
一卡通董事長李懷仁指出，一卡通公司自105年起開始與基隆市政府合作發行樂學卡，為鼓勵家長使用「LINE Pay一卡通」以網路或無紙化的方式繳納學雜費，公司特別提供2%LINE POINTS的回饋，希望大家多多利用。
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