過年伴手禮　屏東小農草莓配金牌可可

情人節與過年伴手禮不再想破頭，榮獲世界巧克力豆金牌的TC巧舖，用「金牌可可豆」搭「新鮮草莓」，推出「TC巧舖草莓季」，可可配草莓，不僅色彩繽紛，每一口都可以感受草莓的鮮甜與金牌巧克力豆的豐富果香。

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▲TC巧舖搭配草莓季，推出充滿粉紅戀歌的草莓禮盒。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.19）

× ▲TC巧舖搭配草莓季，推出充滿粉紅戀歌的草莓禮盒。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.19）

藝人汪建民說，TC巧舖榮獲2018年世界巧克力大賽(ICA)可可豆金牌，與2019年英國皇家學院(AOC)巧克力大賽銀牌與銅牌，堪稱「台灣之光」。



▲TC巧舖搭配草莓季，推出充滿粉紅戀歌的草莓禮盒。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.19）

× ▲TC巧舖搭配草莓季，推出充滿粉紅戀歌的草莓禮盒。（圖／記者陳美嘉攝，2021.01.19）

策展人黃耀寬說，屏東有38個可可品牌，獲世界大獎殊榮的品牌多達7個，TC巧舖是青年返鄉，翻轉檳榔產業升級到可可產業的指標力量，形成可可品牌直接跟本土可可農採購的正向循環。「TC巧舖草莓季」限量1,000盒，即日起至2月5日銷售。冷藏的最佳賞味期只有一週。