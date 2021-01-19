過年伴手禮　屏東小農草莓配金牌可可

情人節與過年伴手禮不再想破頭，榮獲世界巧克力豆金牌的TC巧舖，用「金牌可可豆」搭「新鮮草莓」，推出「TC巧舖草莓季」，可可配草莓，不僅色彩繽紛，每一口都可以感受草莓的鮮甜與金牌巧克力豆的豐富果香。
面對台灣巧克力市場短期波動，返鄉投入可可產業長達8年多的TC巧舖創辦人邱濬宇表示，TC巧舖會跟可可農們風雨同路，承擔起發展可可產業鍊，以及與農民共好的重責大任，秉持善待土地與款待消費者的心，持續推出好產品。
藝人汪建民說，TC巧舖榮獲2018年世界巧克力大賽(ICA)可可豆金牌，與2019年英國皇家學院(AOC)巧克力大賽銀牌與銅牌，堪稱「台灣之光」。
長期力挺小農的漫時光早午餐創辦人徐皖台指出，TC巧舖是長期的品牌夥伴，像搭配萬丹酪農的「金牌巧克力可可」就是銷售常勝軍；為力挺TC巧舖，1月25至31曰，漫時光會員在各門市都享有「金牌可可買一送一」優惠；而民眾在即日起至2月5日。到漫時光門市購買「TC巧舖草莓季」產品，都有專屬優惠。
策展人黃耀寬說，屏東有38個可可品牌，獲世界大獎殊榮的品牌多達7個，TC巧舖是青年返鄉，翻轉檳榔產業升級到可可產業的指標力量，形成可可品牌直接跟本土可可農採購的正向循環。「TC巧舖草莓季」限量1,000盒，即日起至2月5日銷售。冷藏的最佳賞味期只有一週。