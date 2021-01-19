NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中市空品不良日　盧秀燕：創歷史新低

記者柳榮俊/台中報導

2021-01-19 12:08:08

中市空品不良日　盧秀燕：創歷史新低
▲中市去年PM2.5平均值15.4微克，創歷年新低；市長盧秀燕強調，市府將持續從各面向著手整治空污，朝國家標準15微克邁進(圖／柳榮俊攝2021.1.19)
根據環保署空品測站統計，台中市去年PM2.5平均值15.4微克，創歷年新低；空品不良日(AQI＞100)去年27天相較108年44天減少17天，創歷年最少天數。台中市長盧秀燕今(19)日在市政會議強調，市府將持續從各面向著手整治空污，朝國家標準15微克邁進，努力守護市民健康。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今中市府市政議會上，由環保局長陳宏益進行「藍天再現 109年空污治理成果」專案報告，他指出，市府推動「藍天白雲行動計畫」，各項空污管制措施逐漸展現成效；台中市轄內共5座環保署空品監測站，統計去年1至12月，各站PM2.5濃度平均值為15.4微克，比108年17.7微克降低2.3微克，創歷年新低值，同時相較105年22.8微克大幅減少7.4微克，降幅32.5%六都排名第一。
盧秀燕表示，改善空污是台中市最重要的課題之一，也是她當選市長後第一優先執行的政見；經過兩年努力，去年PM2.5平均值15.4微克，創歷年新低。「整治空污一定要做好」她強調，市府持續從各面向整治，包括學校的鍋爐全面汰換為燃氣鍋爐，並推動台中工業燃煤鍋爐退場，7家民間業者共17座燃煤鍋爐將於明年底前陸續退場完畢。

盧秀燕指出，除了改善PM2.5，台中市空氣品質不良(AQI＞100)天數，去年也已降到27日，創歷年最佳；此外，市府已與綠色和平組織合作簽署「氣候緊急宣言」，依據聯合國永續發展目標提出「永續168目標策略」，希望於2023年打造無煤城市，為環境盡一份心力。

盧秀燕強調，空品改善是市民和各單位共同努力的成果，市府不會就此滿足，會持續稽查管制各污染源，呼籲市民一同響應，維護台中空品。
環保局指出，市府秉持「先公後私、先大後小」原則全方位推動固定、移動、逸散污染源改善對策，包含燃煤工業鍋爐退場、許可管控固定污染源排放、成立專案小組重點深度稽查、補助老舊車汰換、通知機車定期檢驗、推動電動車倍增、跨局處輔導餐飲業油煙、輔導改採環保祭祀、改用益菌肥翻耕、加強洗掃街作業、公共工程示範提升營建裸露地防制等，透過定期檢討修正、跨局處合作，維護市民呼吸好空氣的權益。
關鍵字

NOW民調中心

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
64.41%35.59%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀