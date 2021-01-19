中市空品不良日　盧秀燕：創歷史新低

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盧秀燕表示，改善空污是台中市最重要的課題之一，也是她當選市長後第一優先執行的政見；經過兩年努力，去年PM2.5平均值15.4微克，創歷年新低。「整治空污一定要做好」她強調，市府持續從各面向整治，包括學校的鍋爐全面汰換為燃氣鍋爐，並推動台中工業燃煤鍋爐退場，7家民間業者共17座燃煤鍋爐將於明年底前陸續退場完畢。
盧秀燕指出，除了改善PM2.5，台中市空氣品質不良(AQI＞100)天數，去年也已降到27日，創歷年最佳；此外，市府已與綠色和平組織合作簽署「氣候緊急宣言」，依據聯合國永續發展目標提出「永續168目標策略」，希望於2023年打造無煤城市，為環境盡一份心力。
盧秀燕強調，空品改善是市民和各單位共同努力的成果，市府不會就此滿足，會持續稽查管制各污染源，呼籲市民一同響應，維護台中空品。
環保局指出，市府秉持「先公後私、先大後小」原則全方位推動固定、移動、逸散污染源改善對策，包含燃煤工業鍋爐退場、許可管控固定污染源排放、成立專案小組重點深度稽查、補助老舊車汰換、通知機車定期檢驗、推動電動車倍增、跨局處輔導餐飲業油煙、輔導改採環保祭祀、改用益菌肥翻耕、加強洗掃街作業、公共工程示範提升營建裸露地防制等，透過定期檢討修正、跨局處合作，維護市民呼吸好空氣的權益。