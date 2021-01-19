罷王之後「清捷」　林昶佐：2046台灣連線挺黃捷反罷免

桃園市議員王浩宇上週六（16日）遭到投票罷免成功，公民團體下一步是「清捷」，2月6日將舉行高雄市議員黃捷罷免投票。協助黃捷反罷免的無黨籍立委林昶佐今（19）日表示，不會跟罷捷團體打負面選戰，他所推動的「2046台灣」連線團隊也會力挺黃捷，力抗罷免運動。

我是廣告 請繼續往下閱讀

「2046台灣」連線，這個團隊也整合起來在協助她，希望黃捷在問政上的優異評鑑與認真讓市民看見。

媒體詢問會不會建議黃捷這陣子低調點？