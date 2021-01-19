罷王之後「清捷」 林昶佐：2046台灣連線挺黃捷反罷免
記者呂炯昌/綜合報導
2021-01-19 12:31:29
桃園市議員王浩宇上週六（16日）遭到投票罷免成功，公民團體下一步是「清捷」，2月6日將舉行高雄市議員黃捷罷免投票。協助黃捷反罷免的無黨籍立委林昶佐今（19）日表示，不會跟罷捷團體打負面選戰，他所推動的「2046台灣」連線團隊也會力挺黃捷，力抗罷免運動。
林昶佐與台北市會計師公會今日上午至萬華雙福宮，共同捐贈1200包白米活動，會後聯訪時回應罷免黃捷議題，林昶佐表示，黃捷與其他幾位朋友組成「2046台灣」連線，這個團隊也整合起來在協助她，希望黃捷在問政上的優異評鑑與認真讓市民看見。媒體詢問會不會建議黃捷這陣子低調點？林昶佐說，各種建議都有，包括低調點、正面迎戰都有，我們會用正面態度面對罷免，最重要是讓高雄市民認同黃捷的努力問政，我們不會跟罷免團體負面選戰起舞，但是錯誤訊息還是會回應。
媒體問台灣基進立委陳柏惟面對藍營提出罷萊委運動，還是態度很強硬，有何看法？林昶佐表示，陳柏惟的個性向來就是這樣直來直往，台中選民會投票給他或許就是喜歡他這樣的個性。
林昶佐進一步表示，進口美豬美豬都在立院都有公開的科學辯論，這些都可以回歸理性的討論。