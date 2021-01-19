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疫情影響丁噹無法來台　《搭錯車》延期開演

記者吳雨婕/綜合報導

2021-01-19 13:16:23

擔任音樂劇《搭錯車》女主角的丁噹因為疫情無法來台排練，音樂劇只好忍痛延期。（圖／相信音樂提供）
▲擔任女主角的丁噹（中）因為疫情無法來台排練，音樂劇《搭錯車》只好忍痛延期演出。（圖／相信音樂提供）
音樂劇《搭錯車》從2018年夏天從台中出發，登上許多城市，而27至第32場次原定在2021年2月於高雄衛武營歌劇院、台北國家戲劇院展開，但因為疫情關係，飾演女主角的丁噹與部分工作人員仍然無法來台排練演出，因此忍痛將演出延期。
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因為疫情影響，丁噹與工作人員無法順利來台排練演出，因此主辦單位把2月19至21日於高雄衛武營歌劇院延期至7月09至11日；而2月26至28日在台北國家戲劇院的場次確定延期，新的演出日期與詳細事宜將另行公布。對於這次無法如期演出，演員皆表示遺憾，丁噹也透過影片喊話：「因為疫情的關係，無法如期抵達台灣跟大家見面，真的很遺憾，所以我們決定延期表演，我也很想念大家，希望我們能快點相見，繼續搭上我們這班車。」
此外，近來丁噹迷上塔羅牌，提及接觸塔羅的機緣，她表示因為有一回上靈修課的關係，剛好看到書架上的塔羅牌，因為這個巧合而開始觸動了丁噹，現在朋友也會找她算塔羅，丁噹分享道：「用塔羅牌分析當下狀況，解釋給對方聽，是一個有趣的過程。」

▲擔任音樂劇《搭錯車》女主角的丁噹因為疫情無法來台排練，音樂劇只好忍痛延期。（圖／相信音樂提供）
▲丁噹最近迷上塔羅牌。（圖／相信音樂提供）
▲擔任音樂劇《搭錯車》女主角的丁噹因為疫情無法來台排練，音樂劇只好忍痛延期。（圖／相信音樂提供）
▲音樂劇《搭錯車》延期演出。（圖／相信音樂提供）
 
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