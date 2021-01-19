疫情影響丁噹無法來台　《搭錯車》延期開演

音樂劇《搭錯車》從

2018

年夏天從台中出發，登上許多城市，而

第

27

至第32

場次原定在

2021年2

月於高雄衛武營歌劇院、台北國家戲劇院展開，但因為疫情關係，飾演女主角的丁噹與部分工作人員仍然無法來台排練演出，因此忍痛將演出延期。

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2月

19至

21日於高雄衛武營歌劇院延期至7月

09至11日；而

2月

26至28日在台北國家戲劇院的場次確定延期，新的演出日期與詳細事宜將另行公布。對於這次無法如期演出，演員皆表示遺憾，丁噹也透過影片喊話：「

▲丁噹最近迷上塔羅牌。（圖／相信音樂提供）