過年防疫大挑戰 陳其邁：勸導不聽就開罰
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-19 12:22:56
距離農曆新年假期只剩不到一個月，返鄉、出遊人潮勢必造成防疫大挑戰，針對可能有大量民眾湧入商圈、市集等，高雄市長陳其邁今（19）日說，民眾可提早辦年貨避開人潮，網路宅配也是可行的方式，市府也會因地制宜的做出相對應的防疫作為，並請各局處配合在人潮聚集的地方加強宣導，若是勸導不聽就會開罰。
陳其邁強調，防疫的措施還是要按照疫情狀況隨時做調整，以目前北部的醫院院內感染的情況，但是在社區並沒有社區傳播的個案產生，防疫當然還是要小心，而且要做更多的準備，所以市府會因地制宜，並隨著疫情的狀況隨時調整，目前就是根據中央疫情指揮中心公布的內容來擬定這些活動、賣場、市集或者是市場等的防疫措施，也會請衛生局跟民政局、警察局配合，在這些地方加強宣導，假如民眾沒有遵守防疫規定，勸導不聽的話就會進行相關的開罰。至於高雄燈會是否會限縮人潮，陳其邁則表示，像高雄市跨年就跟其他縣市不一樣，因為高雄是在亞洲新灣區，大面積的、分散式的方式，能做到相關防疫的措施，所以在春節期間也是同樣的道理，希望民眾也要提高自身防疫的準備，到人多一點的地方要戴口罩、保持社交距離。
而過去每年都會有的過年走春發紅包行程，是否會因為疫情有所調整？陳其邁則認為，去年的過年的時候大家也有同樣的經驗，現在大家對於戴口罩、保持社交距離等防疫作為，已經成為生活的一部分，這就是所謂的「防疫新生活」，相信在防疫的過程裡面也可以做到不影響日常生活，防疫工作的落實才是重點。
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