民眾領藥喊「挺醫護」！做好防疫不害怕
記者李春台/桃園報導
2021-01-19 12:23:58｜2021-01-19 12:28:04
中央疫情中心指揮官陳時中昨(18)日記者會中意外說溜嘴，讓部立桃園醫院曝光，原本以為會引發民眾恐慌讓醫院變空城，但今(19)日記者走訪桃園醫院發現，雖然大多門診取消，但依舊有不少民眾前來醫院領藥，一位來拿慢性處方藥品的張先生說，該拿的藥還是得拿，會做好自身的防護並力挺身在第一線的醫護人員。
雖然陳時中昨天將桃園醫院曝光，但是事實上桃園民眾大多都早就知道所謂的「北部某醫院」就是部立桃園醫院。今天上午雖然桃園醫院大部分的門診都取消，院區人氣顯得冷清，但還是有部分民眾進到醫院領取慢性處方的用藥。一位民眾領藥出來後表示，自己的門診原本要被取消，但是因為他人已經到醫院，醫院也立即指派另一位醫師為他看診，開出處方箋讓他順利的領到藥。另一位張姓民眾領完藥走出醫院表示，會自己作好防護，該領的藥還是得領，自己也早就知道醫護確診的「北部某醫院」就是桃園醫院。他表示不會盲目的恐慌和指責，會力挺身在第一線的醫護人員。
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