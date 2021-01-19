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民眾領藥喊「挺醫護」！做好防疫不害怕

記者李春台/桃園報導

2021-01-19 12:23:58｜2021-01-19 12:28:04

桃園醫院領藥民眾
▲桃園醫院昨天意外被曝光之後，今天還是陸續有看診民眾進到醫院。領慢性處方的民眾也表示，作好防護不會恐慌，會力挺第一線醫護人員。（圖／記者李春台攝, 2021.01.19）
中央疫情中心指揮官陳時中昨(18)日記者會中意外說溜嘴，讓部立桃園醫院曝光，原本以為會引發民眾恐慌讓醫院變空城，但今(19)日記者走訪桃園醫院發現，雖然大多門診取消，但依舊有不少民眾前來醫院領藥，一位來拿慢性處方藥品的張先生說，該拿的藥還是得拿，會做好自身的防護並力挺身在第一線的醫護人員。
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雖然陳時中昨天將桃園醫院曝光，但是事實上桃園民眾大多都早就知道所謂的「北部某醫院」就是部立桃園醫院。今天上午雖然桃園醫院大部分的門診都取消，院區人氣顯得冷清，但還是有部分民眾進到醫院領取慢性處方的用藥。一位民眾領藥出來後表示，自己的門診原本要被取消，但是因為他人已經到醫院，醫院也立即指派另一位醫師為他看診，開出處方箋讓他順利的領到藥。
另一位張姓民眾領完藥走出醫院表示，會自己作好防護，該領的藥還是得領，自己也早就知道醫護確診的「北部某醫院」就是桃園醫院。他表示不會盲目的恐慌和指責，會力挺身在第一線的醫護人員。

 
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