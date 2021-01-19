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中常委勸韓國瑜選主席　江啟臣：為黨好的事都該尊重

記者吳承翰/台北報導

2021-01-19 12:24:42｜2021-01-19 12:25:09

前高雄市長韓國瑜在中天電視台下架的前一夜錄製影片表達心聲，他指出中天是因為得罪執政黨才會被撤照。（圖／記者陳弘志攝）
▲▲前高雄市長韓國瑜被罷免後便沉潛、休養生息，傳出近日有中常委勸進，希望他能參選今年的黨主席選舉。　（圖／資料照）
前高雄市長韓國瑜去年遭罷免後沈寂超過半年，大部分的時間都在休養生息、陪伴家人及做公益，外界關注他未來動向，近日傳出黨內中常委勸進他參選黨主席。國民黨主席江啟臣今（19）日在立法院受訪時回應，黨是大家的，黨內同志如果願意關心黨，要爭取相關黨內職務，「只要是為黨好的事情，都應該尊重。」
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江啟臣任期將在今年8月20日屆滿，黨內初步規劃7月改選黨主席，新任主席將擁有2022年縣市長選舉提名權。目前除了江啟臣力拚連任外，前國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、智庫董事長連勝文，都被視為潛在人選。
傳出黨內中常委勸進韓國瑜復出政壇，江啟臣表示，他不清楚，且黨內選舉的規劃安排都是照規定，「只要符合資格的人要參選任何黨內職務，我們都尊重。」

江啟臣表示，身為現任黨主席、立法委員，他應該是把任內的事情做好，這是他一貫的原則，其他就是遵照每個人的意願。
媒體追問如果未來韓國瑜成為黨主席選舉的競爭對手，江啟臣重申，他現在的事是把黨主席工作做好，現在事情很多，不管是公投連署、立法院臨時會預算審查，替人民看緊荷包等，至於是否有人勸進他參選六都市長，江啟臣則說「真的想太多了，我現在就是把主席、立委的工作做好。」
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