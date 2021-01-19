中常委勸韓國瑜選主席 江啟臣：為黨好的事都該尊重
記者吳承翰/台北報導
2021-01-19 12:24:42｜2021-01-19 12:25:09
前高雄市長韓國瑜去年遭罷免後沈寂超過半年，大部分的時間都在休養生息、陪伴家人及做公益，外界關注他未來動向，近日傳出黨內中常委勸進他參選黨主席。國民黨主席江啟臣今（19）日在立法院受訪時回應，黨是大家的，黨內同志如果願意關心黨，要爭取相關黨內職務，「只要是為黨好的事情，都應該尊重。」
江啟臣任期將在今年8月20日屆滿，黨內初步規劃7月改選黨主席，新任主席將擁有2022年縣市長選舉提名權。目前除了江啟臣力拚連任外，前國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、智庫董事長連勝文，都被視為潛在人選。傳出黨內中常委勸進韓國瑜復出政壇，江啟臣表示，他不清楚，且黨內選舉的規劃安排都是照規定，「只要符合資格的人要參選任何黨內職務，我們都尊重。」
江啟臣表示，身為現任黨主席、立法委員，他應該是把任內的事情做好，這是他一貫的原則，其他就是遵照每個人的意願。媒體追問如果未來韓國瑜成為黨主席選舉的競爭對手，江啟臣重申，他現在的事是把黨主席工作做好，現在事情很多，不管是公投連署、立法院臨時會預算審查，替人民看緊荷包等，至於是否有人勸進他參選六都市長，江啟臣則說「真的想太多了，我現在就是把主席、立委的工作做好。」