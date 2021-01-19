NBA／KI是暖男！他買了棟房子給遇害非裔男家屬

籃網球星Kyrie Irving今天透過前溜馬球星 Stephen Jackson發聲，因為他買了棟房子給被白人警察殺害的非裔男George Floyd家屬，發揮暖男本色。

我是廣告 請繼續往下閱讀

George Floyd在去年因為白人警察對他過度使用武力過世，引起不少美國社會運動爆發，而美國名人都紛紛站出來援助家屬。

Lil Wayne送給他們賓士，Barbra Streisand 也送給他們股份，Kyrie Irving則是送一棟大房子，還給他們一些錢，因為George Floyd還有五個孩子，其中最小才6歲。