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NBA／KI是暖男！他買了棟房子給遇害非裔男家屬

記者吳政紘/綜合報導

2021-01-19 12:43:49｜2021-01-19 13:37:58

▲Kyrie Irving（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網球星Kyrie Irving（圖／美聯社／達志影像）

籃網球星Kyrie Irving今天透過前溜馬球星 Stephen Jackson發聲，因為他買了棟房子給被白人警察殺害的非裔男George Floyd家屬，發揮暖男本色。

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George Floyd在去年因為白人警察對他過度使用武力過世，引起不少美國社會運動爆發，而美國名人都紛紛站出來援助家屬。

Lil Wayne送給他們賓士，Barbra Streisand 也送給他們股份，Kyrie Irving則是送一棟大房子，還給他們一些錢，因為George Floyd還有五個孩子，其中最小才6歲。

 

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