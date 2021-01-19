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接見英國新任駐台代表　蔡英文盼持續深化台英雙邊合作

記者劉育辰/綜合報導

2021-01-19 13:05:11

蔡英文
▲總統蔡英文19日接見新任英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）。（圖／總統府提供）
總統蔡英文今（19）日上午接見新任英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），期盼台灣與英國未來能進一步針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話，並在各項領域持續深化雙邊的合作關係。
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蔡英文在致詞時表示，鄧元翰上個月才剛剛履新，已經馬不停蹄的展開各項行程。她不僅要代表台灣人民表達歡迎，也要謝謝他對於再次回到這塊土地，所展現出來的熱情。大約40年前，鄧元翰曾經來過台灣，當時台灣剛民主化，相信鄧元翰對當時蓬勃發展的民主運動、社會運動和快速成長的經濟印象深刻。現在鄧元翰再次回到台灣，他一定也已經感受到這40年來台灣社會的進步跟改變。
蔡英文說，2021年對台灣跟英國都是關鍵年度。接下來，英國在正式實質脫歐之後的發展，尤其是在印太地區的政經布局，都是全球關注的議題，而對台灣來說，無論是全球疫情變化、經濟結構轉型，以及持續走向國際舞台，都是今年重要的挑戰。

蔡英文指出，近幾年，英國是台灣留學生最喜歡的國家之一。「台歐連結獎學金」的英國專案，獲得台灣跟英國大學的好評，留學不僅能擴大視野，更有助於兩國人民相互理解。此外，為了推動雙語國家政策，台灣也跟英國在台辦事處，積極洽商更密切的實體以及線上課程，希望能夠培育更多雙語人才，強化年輕人的國際競爭力。在商務合作跟投資方面，台英兩國近年來不斷深化金融、風電等關鍵領域的合作，雙邊貿易也隨之擴大。她也很期待臺英雙方，能更進一步地針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話。
另外，蔡英文也提到，英國外相拉布（Dominic Raab）對於人權和經貿交流議題的談話。她相信台灣跟英國在民主、人權、自由貿易的價值上，都有相同立場，也期待未來在這些議題上，雙邊的合作關係能夠更深更廣。最近因為疫情的關係，台英雙方就物資捐贈、疫苗採購等議題，有許多合作和對話。疫情期間，兩國相互扶持，印證雙方關係堅定。也希望未來能和鄧元翰代表一起努力，促進雙邊關係，展開更多領域的實質對話。
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