接見英國新任駐台代表　蔡英文盼持續深化台英雙邊合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文說，2021年對台灣跟英國都是關鍵年度。接下來，英國在正式實質脫歐之後的發展，尤其是在印太地區的政經布局，都是全球關注的議題，而對台灣來說，無論是全球疫情變化、經濟結構轉型，以及持續走向國際舞台，都是今年重要的挑戰。
蔡英文指出，近幾年，英國是台灣留學生最喜歡的國家之一。「台歐連結獎學金」的英國專案，獲得台灣跟英國大學的好評，留學不僅能擴大視野，更有助於兩國人民相互理解。此外，為了推動雙語國家政策，台灣也跟英國在台辦事處，積極洽商更密切的實體以及線上課程，希望能夠培育更多雙語人才，強化年輕人的國際競爭力。在商務合作跟投資方面，台英兩國近年來不斷深化金融、風電等關鍵領域的合作，雙邊貿易也隨之擴大。她也很期待臺英雙方，能更進一步地針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話。
另外，蔡英文也提到，英國外相拉布（Dominic Raab）對於人權和經貿交流議題的談話。她相信台灣跟英國在民主、人權、自由貿易的價值上，都有相同立場，也期待未來在這些議題上，雙邊的合作關係能夠更深更廣。最近因為疫情的關係，台英雙方就物資捐贈、疫苗採購等議題，有許多合作和對話。疫情期間，兩國相互扶持，印證雙方關係堅定。也希望未來能和鄧元翰代表一起努力，促進雙邊關係，展開更多領域的實質對話。