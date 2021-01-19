「新陸資」定義上路　賴正鎰：不能將陸資拒之門外

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實，去（2020）年8月中央禁止台灣企業經銷大陸OTT愛奇藝，同時也封殺淘寶，去年12月底公布修正「大陸地區人民來臺投資許可辦法」的相關條文，等於嚴格審查陸資來台投資，針對種種，賴正鎰指出，相較其他國家積極與中國大陸維持緊密經貿關係，台灣現在這樣做，只是反其道而行。
賴正鎰指出，大陸2019年GDP在世界各國排名中，以14.36兆美元排名第二，僅次於美國的21.43兆美元。2020年進出口總值和出口總值均創下歷史新高，顯示在全球正陷入疫情風暴中，大陸復甦快速，跑在前面，成為主要經濟體唯一外貿正成長的國家。
再加上美國新任總統拜登就任後，外界預估中美關係將趨於緩和，尤其是大陸的一帶一路政策，前進歐亞等國家，賴正鎰認為加強與國際合作經貿之時，台灣更沒有理由不跟大陸往來。
而根據經濟部投審會統計數據，外資來台投資統計，截至去年底約1903億美元，陸資來台僅有24億美元。而最新統計，2020年前11月核准對大陸投資金額為56.03億美元，較2019年前11月37.25億元大幅增長50%。賴正鎰認為，這代表台灣對大陸投資也有落底反彈的趨勢，兩岸互相投資相關限制應該要設法鬆綁，而非更嚴格才對。
他建議政府，台灣應該與大陸更加維繫緊密關係，除了加強外資的招商引資外，也要鬆綁陸資來台投資等諸多限制，讓台商能透過兩岸合作，增加更多國際商機，也有助於台灣爭取加入RECP與CPTPP的機會。並在「九二共識」下推動兩岸經貿與文化往來，尤其台灣對大陸出口貿易額佔比43.8%，在亞太15國簽訂「區域全面經濟夥伴協定RECP」後，兩岸經貿更重要，政府應加速通過兩岸協議監督條例、服貿、貨貿等，才能避免台灣遭邊緣化。