莫文蔚宣告最後一次開演唱會 想回「出發地」畫句號
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-20 08:00:00
莫文蔚日前推出睽違10年的廣東歌《呼吸有害》，並以該曲在「2020年度勁歌金曲頒獎典禮」拿下勁歌金曲金獎，她開心表示：「對我來講這個獎是象徵我20幾年來付出的每一點滴的努力，和大家給我的愛，都在這個獎裡面。」她也透露，希望能在香港紅館舉辦演唱會。
《呼吸有害》的歌名恰巧呼應了2020年因為疫情，受到重大打擊的全球人民心聲，莫文蔚在獲獎後表示：「《呼吸有害》剛好在今年這個情況下誕生，我每次聽到這首歌都會有好多畫面，真的是天時地利人和，讓這首歌傳遞的情感與突如其來的世界環境相投，引起大家的共鳴。」因為疫情，莫文蔚去年有10個月的時間都待在英國，和老公、家人相處，度過難得的家庭相聚時光。日前回到香港結束隔離後，她迅速投入工作中，積極錄製新歌，她透露好消息，表示上半年一定會推出新作品，並提到：「今年最大的願望就是能在紅館完成『絕色』世界巡迴演唱會的香港站，也是我最後一次開大型演唱會，好希望可以在香港這個地方，在我的出發地畫上一個完美的句號。」
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