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防疫為重！林右昌宣布停辦七堵煙火嘉年華

記者陳志仁/基隆報導

2021-01-19 13:29:25

七堵演火
▲去年的七堵煙火嘉年華備受好評，但考量疫情持續延燒，基隆市長林右昌今(19)日宣布，今年的七堵煙火嘉年華活動停辦一次。（圖/ 基隆市政府提供）
衛福部部立桃園醫院出現院內新冠肺炎群聚感染的情形，7天5醫護染疫，疫情持續地延燒；為此，基隆市長林右昌今(19)日宣布，經過相關單位與地方人士討論後，決定今年的七堵煙火嘉年華活動停辦。
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林右昌指出，每年的元宵節，市府都會在七堵地區舉辦的煙火嘉年華活動，但有鑑於新冠肺炎的疫情持續延燒，經過區公所與地方人士討論後，包括里長們都認為不應該冒不必要的風險；因此決定今年的七堵煙火嘉年華活動將停辦一次，一切以防疫為重，做好防疫工作。
林右昌說，基隆市新冠肺炎的通報個案共308例，其中298例排除、10例陽性，469人社區通報採檢全部排除，目前居家隔離列管0人、居家檢疫350人、入住防疫旅館38人；此外，目前基隆市防疫旅館共92間房間數，再次呼籲民眾配合防疫的措施，確保國人健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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