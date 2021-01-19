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蔡英文承諾強化防救災體系　保障一線消防員權益

記者劉育辰/綜合報導

2021-01-19 13:31:19

▲伸港鄉英全化工全興廠發生大火，火勢相當大，且不時傳出爆炸聲，濃煙沖天，現場高溫難以靠近，消防員在廠房四周噴灑水柱降溫。（圖／消防局提供，2018.06.1）
▲總統蔡英文19日接見鳳凰獎得獎人時，承諾政府會持續檢討法規，充實設備，並積極強化消防同仁的技能訓練，希望能避免憾事再次發生。（圖／NOWnews資料照）
總統蔡英文今（19）日上午接見109年「鳳凰獎」楷模得獎人，除了感謝所有消防人員在每一個崗位上全心全意付出、捍衛守護民眾生命及財產的安全外，蔡英文也強調政府會持續強化整體防救災體系的運作以及應變效能，加強保障第一線消防同仁的權益。
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蔡英文在今天接見鳳凰獎得獎人時，感謝消防員在崗位上全心全意付出，捍衛守護民眾生命及財產的安全，並代表國家與全國人民表達最深的敬意與感謝。
蔡英文表示，台灣一直都面臨許多不同類型災害的挑戰，尤其是複合災害頻繁，一旦發生災害，全國消防人員冒險犯難、為民服務的精神，受到全民的肯定。此外，全國防救災志工全心協助防救災工作的進行，只求付出，不求回報，這樣熱心公益的行動，真的讓人感到相當敬佩。

蔡英文認為，除了消防人員的努力，政府也更有責任強化整體防救災體系的運作以及應變效能，並且加強保障第一線消防同仁的權益。政府將透過各項計畫的落實，持續推動訓練中心量能的提升，裝備的精進，人力的充實，以及緊急通訊系統的更新，相信這些計畫，可以有效強化整體防救災能量。

前年《消防法》也已經完成修法，把消防員救災時的退避權、資訊權還有調查權，明確訂入法條當中。去年，內政部也通過法規，明定六大類危險性救災行動，在確認現場已經沒有人員傷亡之虞時，就可以不執行危險性救災行動，改採其他適當作為。希望透過這樣的規定，可以進一步保障消防同仁安全，減少傷亡事件的發生。
此外，政府也全額補助警消在榮總及國軍醫院全民健保部分負擔費用，並成立「消防人員醫療照護公益信託基金」，將所有消防、義消、災害防救團體的志工，都納入醫療照護的範圍，彌補現行照護的不足。蔡英文也承諾，未來政府會持續檢討法規，充實設備，並積極強化消防同仁的技能訓練，希望讓將來不要再有憾事發生。
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