NBA／Curry領軍！勇士末節上演大逆轉 終止湖人5連勝
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-19 13:56:21
近期陷入連敗的金州勇士，今天將士用命，全隊4人得分上雙，主將Stephen Curry拿到全場最高的26分，還投進致命的大號三分球，帶領球隊在三節打完還落後雙位數的情況下，最終成功以115:113逆轉，也終止湖人的5連勝。
勇士本場比賽首節就一度落後多達18分，不過球隊今天兩名年輕前鋒表現出色，Andrew Wiggins得到18分，Kelly Oubre則是砍下了23分，兩人幫助勇士在三節打完縮小差距到只剩下11分之差。末節勇士替補再度發威，Brad Wanamaker幾次漂亮的切入讓勇士縮小差距，之後Curry連拿5分，Oubre在籃下放進2分追平比數，接著Draymond Green兩次堅決上籃取分，幫助勇士反倒取得4分的超前。
湖人此時緊急喊出暫停，回到場上後Anthony Davis暴扣得手，幫助衛冕軍緊急止血，Curry投進大號三分球幫助球隊最後1分鐘取得5分領先，湖人靠著法球追回3分，並且掌握最後一波球權。但之後James孤注一擲在弧頂的三分球並未能命中，時間也到點，勇士最終驚險的以2分之差贏球。