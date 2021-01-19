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藍綠互批介入罷免　陳其邁：公民權的行使都尊重

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-19 13:56:21

陳其邁
▲藍綠互控介入罷免，高雄市長陳其邁表示，公民權的行使是生活常態，都尊重。（圖／記者鄭婷襄攝）▲
民進黨桃園市議員王浩宇罷免案在1月16日通過，民進黨批評國民黨明顯介入動員，造成政治對立，藍營則反批綠營在罷韓還動員國家機器，根本是雙標，高雄市長陳其邁今（19）日市政會議後受訪時則說，罷免最後還是人民到投票所去投的，公民權的行使都尊重。
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桃園市議員王浩宇遭到罷免，藍綠互相指控雙方介入罷韓跟罷王選舉，雙方都互控雙標，而高雄市議員黃捷罷免案則緊接著將在2月6日登場，高雄陳其邁今日受訪時則表示，罷免最後還是人民走出去，到投票所去投票，公民權的行使是民主生活的常態，都尊重；而針對太陽花學運攻佔立院，魏揚等人的二審有罪判決被撤銷，發回高院更審，陳其邁則說，這件事已經在司法審查階段，尊重司法。
▲台灣基進新聞輿情部主任張博洋今（1）日參加逍遙園重新開園典禮時，有許多熱情民眾請他簽名。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲台灣基進新聞輿情部主任張博洋認為，國民黨是在罷韓後為了對民進黨進行政治報復才加入罷王動員。（圖／記者鄭婷襄攝）
罷韓四君子之一的台灣基進新聞部主任張博洋則認為，罷韓是由高雄市民領頭發起，從街頭連署一路走到提案罷免，民進黨是順應民意，支持高雄人的民主運動，而國民黨則是在罷韓後，為了對民進黨進行政治報復才加入罷王動員，甚至擅作主張將罷王當成反萊豬公投與罷免黃捷的前哨戰，若真如發起團體所述罷王是公民運動，那國民黨就是收割公民運動，不僅吃相難看而且是最壞示範。
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