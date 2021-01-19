台積電盤中飆632元天價 領軍台股攻高漲265點收15877點
記者許家禎/台北報導
2021-01-19 14:15:41
台北股市今（19）日在權值股台積電以及聯電帶領下開高走高，盤中最高來到15928點，頗有再戰萬六氣勢，終場大漲265點，漲幅1.69%，收在15877點，成交金額新台幣3168億元。台積電盤中則飆到632元，再創天價，終場收在627元。而聯電也創20年新高，一度來到53.9元，終場收53元。
台積電今日氣勢強勁，以618元開出，盤中一度來到632元再創天價，隨後漲幅雖收斂，但終場仍漲高達20元，收在627元，漲幅3.29%，市值來到16兆元。聯電也創20年新高，盤中一度來到53.9元，終場漲3.35元，收在53元，漲幅6.74%。聯發科也漲4.14%，來到879元。而鴻海受惠電動車題材，有美系外資認為蘋果汽車前景看好，鴻海在機械與電子組件的優勢將發揮重要角色，日系外資也指出，在樂觀情境下，2022年將逐步看到鴻海搶攻電動車的成果，今日盤中最高來到116.5元，收115元，漲幅0.87%。大立光也反彈漲2.6%，收2880元。永豐投顧指出，台股長線趨勢的景氣復甦、企業獲利成長、央行印鈔、疫苗普遍接種等利多不變，唯短線股價攀高，利多出盡，建議減量經營，等待更好時機。本周台股指數區間看15500點至16000點。至於選股，認為半導體製造最大利多已經釋出，資金集中在電子，故IC設計、PCB等可以布局。至於傳產股方面，航運股震盪，工具機、腳踏車等市況樂觀，比較看好。