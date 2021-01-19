中博高架橋2月27日起10天拆完　住戶可申請住宿補貼

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高市府三民區公所有敦親睦鄰計畫，包含發送宣導通知單、出入證，還有短期住宿補助方案，距施工範圍最近前2排住戶，於施工前1週起可至里辦公處登記，每戶1晚最高補助新台幣2000元，以2晚為限（2月27、28日）；不足2000元者，依實際住宿費用額度予以補助，檢據核銷。
中博高架橋引道段，包括九如路以北、建國路以南部份，約420公尺。中博高架橋2003年完工通車，已歷18年，配合鐵路地下化工程已完成階段性任務。
市長陳其邁重視工程及相關交維、睦鄰等配套措施，會中再三交代關心里民需求，強調縮短工期、極力降低附近居民及用路人的不便，盼工程如期如質完工，除改變地景面貌、市容煥然一新，亦成就更好的高雄。
林欽榮也指出，施工團隊會透過更精確的施工排程、工法、施工量能，尋求影響市民交通最小的優化方案。林欽榮也預告，前身為台鐵高雄火車站帝冠式站體的願景館，可望提前在2022年元月期間復歸原位，屆時的高雄火車站，將融合往昔歷史記憶與嶄新都會風貌。
高市府包括交通、工務及警察局等單位今天也在三民區公所舉辦「中博高架橋拆除工程地方說明會」，針對工程、交通維持等作業做說明，以展現市府重視地方民意的誠意。