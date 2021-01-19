NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中博高架橋2月27日起10天拆完　住戶可申請住宿補貼

記者郭凱杰／高雄報導

2021-01-19 14:50:28

▲「中博高架橋」是高雄人通往市區南北向的重要交通要道，高市府規劃2月27日凌晨0時起執行中博高架橋引道拆除，預計10天內完成。（圖／NOWnews資料照）
▲「中博高架橋」是高雄人通往市區南北向的重要交通要道，高市府規劃2月27日凌晨0時起執行中博高架橋引道拆除，預計10天內完成。（圖／NOWnews資料照）
跨越高雄火車站的「中博高架橋」是高雄人通往市區南北向的重要交通要道，高市府規劃2月27日凌晨0時起執行中博高架橋引道拆除，預計10天內完成。今(19)日舉辦說明會，並提供施工範圍最近前2排住戶最多兩晚住宿補助款。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高市府包括交通、工務及警察局等單位今天均參加三民區公所舉辦「中博高架橋拆除工程地方說明會」，針對工程、交通維持等作業做說明，以展現市府重視地方民意的誠意。（圖／高市府提供）
▲高市府包括交通、工務及警察局等單位今天均參加三民區公所舉辦「中博高架橋拆除工程地方說明會」，針對工程、交通維持等作業做說明，以展現市府重視地方民意的誠意。（圖／高市府提供）
高市府三民區公所有敦親睦鄰計畫，包含發送宣導通知單、出入證，還有短期住宿補助方案，距施工範圍最近前2排住戶，於施工前1週起可至里辦公處登記，每戶1晚最高補助新台幣2000元，以2晚為限（2月27、28日）；不足2000元者，依實際住宿費用額度予以補助，檢據核銷。
中博高架橋引道段，包括九如路以北、建國路以南部份，約420公尺。中博高架橋2003年完工通車，已歷18年，配合鐵路地下化工程已完成階段性任務。

市長陳其邁重視工程及相關交維、睦鄰等配套措施，會中再三交代關心里民需求，強調縮短工期、極力降低附近居民及用路人的不便，盼工程如期如質完工，除改變地景面貌、市容煥然一新，亦成就更好的高雄。

林欽榮也指出，施工團隊會透過更精確的施工排程、工法、施工量能，尋求影響市民交通最小的優化方案。林欽榮也預告，前身為台鐵高雄火車站帝冠式站體的願景館，可望提前在2022年元月期間復歸原位，屆時的高雄火車站，將融合往昔歷史記憶與嶄新都會風貌。
高市府包括交通、工務及警察局等單位今天也在三民區公所舉辦「中博高架橋拆除工程地方說明會」，針對工程、交通維持等作業做說明，以展現市府重視地方民意的誠意。
關鍵字

NOW民調中心

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
60.67%39.33%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀