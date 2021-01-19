1人1戶居家檢疫替代所 春節中市需求大增
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-19 14:25:59
農曆春節將近，台商返國過年，居家檢疫替代所及防疫旅館數量需求大增。今(19) 日中市府觀旅局長林筱淇受訪表示，1月6日衛福部緊急公告自15日起自宅居家檢疫「一人一戶」規定後，全台居家檢疫替代所及防疫旅館數量不太足夠，市府雖積極擴充居家檢疫替代所量能，但還是不敷需求，因此上周盧秀燕市長率觀旅局及旅宿業者呼籲居家檢疫者留在家裡檢疫，居家檢疫者家屬入住安心旅宿。
林筱淇表示，目前台中市安心旅宿量能充足，業者也提供許多優惠，例如入住一天899元起，再加上市府補助家屬每戶5千元優惠，對於減輕檢疫者及家屬負擔都很有幫助。目前檢疫替代所及申請人數量？林筱淇說，市府這幾個禮拜努力擴充居家檢疫替代所量能，從1500間左右，再擴充200多間，共1700多間，但在農曆年前國旅也蠻夯的情況下，居家檢疫替代所量能擴充及旅宿業協調還需要時間運作，因此在農曆年前還是呼籲民眾，原則上市府希望滿足所有市民需求，但最好的方式還是家屬到安心旅宿入住，讓檢疫者住在家裡，全台目前都有防疫旅館不足現象，大家彼此互相搭配，這樣狀況就能獲得解決。另外，上個月查到假的防疫旅館，最近還有此現象嗎？林筱淇表示，因返鄉潮關係，先前有非法日租套房趁機收住檢疫者，觀旅局強力稽查並開罰，後續將持續定期或不定期稽查，杜絕違法現象。