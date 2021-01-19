NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

院內感染增到9人！陳時中公開足跡：去過摩斯、南門市場

記者劉雅文/台北報導

2021-01-19 14:27:38｜2021-01-19 14:27:43

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日說明新冠肺炎疫情等防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中19日召開臨時記者會，公布國內最新防疫情形。（示意圖／指揮中心提供）
衛生福利部桃園醫院，新冠肺炎群聚案持續擴大，指揮中心今（19）天又再度捎來壞消息，下午再度由指揮官陳時中，出面召開臨時記者會，公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住家人(案864、865)及1例為工作接觸者(案868)，1例為住院病患之外籍看護(案869)。
我是廣告 請繼續往下閱讀
針對個案，指揮中心也做出說明，其中新增的案864、865為前一日案863護理人員的同住家人，案868則是為10B的護理人員，另外案869則是9B的外籍看護。
▲指揮中心提供院內群聚個案關係圖。(圖／指揮中心提供)
▲指揮中心提供院內群聚個案關係圖。(圖／指揮中心提供)
 

針對個案相關活動足跡，指揮中心今天也緊急公佈，其中案863、案864在1/13跟1/16，上午11點多到12點多的時間，都有到桃園南門市場。案865則是在1/16到1/18間，有去過摩斯漢堡桃捷A7店，不過時間尚待確認。

▲指揮中心公布個案足跡（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布個案足跡（圖／指揮中心提供）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

顏質更勝媽媽！你覺得這些「星二代」中誰最漂亮呢？

繼續作答
前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

北部醫院爆發院內群聚感染，至18日已新增5名本土確診個案，雖然陳時中脫口說出醫院名稱，但您認為是否應該要對外公布呢？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

罷王之後「清捷」！您覺得罷免黃捷會成功嗎？

不會
60.67%39.33%
2021-01-19-2021-01-25
即時
推薦閱讀