院內感染增到9人！陳時中公開足跡：去過摩斯、南門市場
記者劉雅文/台北報導
2021-01-19 14:27:38｜2021-01-19 14:27:43
衛生福利部桃園醫院，新冠肺炎群聚案持續擴大，指揮中心今（19）天又再度捎來壞消息，下午再度由指揮官陳時中，出面召開臨時記者會，公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住家人(案864、865)及1例為工作接觸者(案868)，1例為住院病患之外籍看護(案869)。
針對個案，指揮中心也做出說明，其中新增的案864、865為前一日案863護理人員的同住家人，案868則是為10B的護理人員，另外案869則是9B的外籍看護。
針對個案相關活動足跡，指揮中心今天也緊急公佈，其中案863、案864在1/13跟1/16，上午11點多到12點多的時間，都有到桃園南門市場。案865則是在1/16到1/18間，有去過摩斯漢堡桃捷A7店，不過時間尚待確認。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。