院內感染增到9人！陳時中公開足跡：去過摩斯、南門市場

衛生福利部桃園醫院，新冠肺炎群聚案持續擴大，指揮中心今（19）天又再度捎來壞消息，下午再度由指揮官陳時中，出面召開臨時記者會，公布

國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住家人(案864、865)及1例為工作接觸者(案868)，1例為住院病患之外籍看護(案869)。

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▲指揮中心提供院內群聚個案關係圖。(圖／指揮中心提供)

針對個案相關活動足跡，指揮中心今天也緊急公佈，其中