疫情擴大台灣燈會恐停辦？ 黃偉哲：該停辦就停辦
記者鄭婷襄/台南報導
2021-01-19 14:42:14
今年台灣燈會2月26日到3月7日將在新竹市舉行，但部立桃園醫院疫情逐漸擴大，台南市長黃偉哲今（19）日指出，以過去台灣燈會動輒數百萬人的賞燈人潮，其實該停辦就停辦，至於台南月津港燈節要不要停辦，可能還要再審慎的評估。
台南市長黃偉哲認為，海外的疫情更嚴峻，對回台過年的朋友搭機過程中是否有受到感染，再來居家檢疫14天有沒有落實，接下來在7天的自主健康管理有沒有能夠嚴格規定，目前有些地方已經強制居家檢疫要改成14+7，共21天，建議中央可考量延長我們居家檢疫的期間。黃偉哲強調，要料敵從寬，要把所有接觸過的這個部分都加以匡列，該居家檢疫的檢疫、要做隔離就隔離，就如同去年中央政府即便被罵，也在很快的時間內就對於國境的封閉很快採取斷然措施，這個時候也需要，也懇請中央政府能夠在這個時候做一些斷然措施。
至於台灣燈會是不是要繼續辦，黃偉哲說，以過去台灣燈會動輒數百萬人的賞燈人潮，其實該停辦就停辦，人潮聚集的地方，要加強防疫的整備，民眾要戴口罩、保持社交距離，如果沒有配合，經勸導仍不聽，該開罰就開罰；至於台南月津港燈節要不要停辦，可能還要再審慎的評估。
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