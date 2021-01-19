醫院感染再加4例！確診足跡又多一個病房　醫：麻煩了

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中央流行疫情指揮中心同時也公布了個案相關活動足跡，案863、案864在1/13跟1/16，上午11點多到12點多的時間，都有到桃園南門市場。案865則是在1/16到1/18間，有去過摩斯漢堡桃捷A7店，不過時間尚待確認。提醒曾在同時段去過相關場所的民眾，應自主健康管理，如出現疑似症狀，請確實佩戴醫用口罩，儘速就醫，並不得搭乘大眾交通運輸工具。
前台大醫院感染科醫師林氏璧也第一時間在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，分享指揮中心記者會相關訊息後，又在留言補充說明，今日新增的案869是9B病房外籍看護，林氏璧直言「麻煩了，又多了一個病房。且外籍看護是容易到處交流趴趴走的一群人...」
其實林氏璧早上便曾發文表示，「如果接下來出現了原本匡列對象以外的人，或是在另外一個病房出現了案例，那就是狀況真的不妙了」，結果一語成讖，新增的4例中真的有一個是之前沒傳出感染足跡的9B病房。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。