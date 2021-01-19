部桃清空！陳時中：今起移出220名病患、醫護回院隔離

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針對案852社區接觸，陳時中表示，目前所有接觸的病患跟陪病者共76名，已採63名，且都是陰性，診所及藥局人員7人也都是陰性，另外新增2名診所患者及陪病家屬也都是陰性，至於另外還有接觸實習師生8人，也都是陰性。
另外針對案856，在醫院接觸病患跟陪病者共43名，都是採檢陰性，院內員工接觸者增加17名，目前共111名，其中109名陰性，2名陽性（案863、案868），社區接觸者19人，都為陰性。
案863在醫院接觸病患跟陪病者共14名，正在檢驗中，院內員工接觸共38名，目前也都採檢完畢，等待檢驗中。社區接觸者則有家人5名，2名陽性（案864、案865）、3人陰性。還有接觸其他接觸者1名，採檢陰性，以及實習師生10人，但結果正在檢驗中。
至於受感染的護理師家人案864、案865，目前社區接觸者為7人、職場接觸者17人，還已安排採檢，還在等待檢驗結果中。
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