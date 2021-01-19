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部桃清空！陳時中：今起移出220名病患、醫護回院隔離

記者劉雅文/台北報導

2021-01-19 14:58:19｜2021-01-19 15:08:10

衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
▲衛生福利部桃園醫院，如今成為新冠肺炎群聚感染之地。（圖／記者李春台攝,2020.1.19）
為了避免院內群聚感染擴大，指揮官陳時中今天也宣布，居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則，為此，桃園部立醫院將會從今明兩天開始，將220名病人外移到專責病房（今日120名、明日100名），並且所有樓層都做管制並全面消毒。根據暸解，相關化學兵將在今天下午3點進駐醫院，做全面消毒。
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陳時中強調，不是封院，而是清空計畫，等病人外移後，將清空消毒並且檢查後，要做為相關醫院人員回院隔離的處所，目前正樓層分層管制消毒進行中。目前需要隔離14天的醫院員工，已經匡列了353人。
針對案852社區接觸，陳時中表示，目前所有接觸的病患跟陪病者共76名，已採63名，且都是陰性，診所及藥局人員7人也都是陰性，另外新增2名診所患者及陪病家屬也都是陰性，至於另外還有接觸實習師生8人，也都是陰性。

▲指揮中心公布部桃院內群聚感染，相關接觸者採檢結果。(圖／指揮中心提供)
▲指揮中心公布部桃院內群聚感染，相關接觸者採檢結果。(圖／指揮中心提供)
 

另外針對案856，在醫院接觸病患跟陪病者共43名，都是採檢陰性，院內員工接觸者增加17名，目前共111名，其中109名陰性，2名陽性（案863、案868），社區接觸者19人，都為陰性。

▲指揮中心公布部桃院內群聚感染，相關接觸者採檢結果。(圖／指揮中心提供)
▲指揮中心公布部桃院內群聚感染，相關接觸者採檢結果。(圖／指揮中心提供)
 

案863在醫院接觸病患跟陪病者共14名，正在檢驗中，院內員工接觸共38名，目前也都採檢完畢，等待檢驗中。社區接觸者則有家人5名，2名陽性（案864、案865）、3人陰性。還有接觸其他接觸者1名，採檢陰性，以及實習師生10人，但結果正在檢驗中。

▲指揮中心公布部桃院內群聚感染，相關接觸者採檢結果。(圖／指揮中心提供)
▲指揮中心公布部桃院內群聚感染，相關接觸者採檢結果。(圖／指揮中心提供)
 

至於受感染的護理師家人案864、案865，目前社區接觸者為7人、職場接觸者17人，還已安排採檢，還在等待檢驗結果中。

▲指揮中心公布部桃院內群聚感染，相關接觸者採檢結果。(圖／指揮中心提供)
▲指揮中心公布部桃院內群聚感染，相關接觸者採檢結果。(圖／指揮中心提供)
 
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