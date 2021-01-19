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爆紅！全網中毒：小孩才看《鬼滅》大人選《天竺鼠車車》

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-19 15:16:02

▲《PUI PUI 天竺鼠車車》意外爆紅。（圖／PUI PUI 天竺鼠車車Twitter）
▲《PUI PUI 天竺鼠車車》意外爆紅。（圖／PUI PUI 天竺鼠車車Twitter）
由見里朝希編導的定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》，於本月5日在東京電視台兒童頻道播出，作品以日常生活為主，再透過天竺鼠的視角呈現，甫推出就引起話題，因此有「小朋友才看鬼滅之刃！大人都看天竺鼠車車！」口號出現，今（19日）第三集上架，更見到不少名人朝聖，立即登上台灣熱搜第一名。 
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▲《PUI
▲《PUI PUI 天竺鼠車車》宣導行車安全。（圖／木棉花YouTube）
《PUI PUI 天竺鼠車車》全劇沒有對白，每集為2分40秒，固定星期二播出，目前已推出3集，故事皆以天竺鼠的視角呈現世界觀，包含第一集的《塞車了是誰的錯？》講述救護車遇到不禮讓車道的路霸，天竺鼠情急之下想出解決辦法、修理自私駕駛；第二集的《抓住銀行搶劫犯！》雖然是搶匪片，卻藉此宣導不管事情多重要，都得繫安全帶的行車安全；以及第三集《救出貓咪大作戰》中，天竺鼠明明害怕貓咪，卻奮不顧身出面救援，皆透過輕鬆幽默的方式傳達教育訊息。 
該作品甫推出就引起話題，官方Twitter更有3萬次分享，帳號開設不到半個月已有22萬人追蹤；在台灣也是引起轟動，甚至有「小朋友才看鬼滅之刃！大人都看天竺鼠車車！」口號出現，在官方頻道留言板，更見到不少網紅、名人留言，紛紛表示「大人早起都看天竺鼠」、「這部片時間太長，害我花一整天收看」，甚至幽默比喻《天竺鼠》就像毒品，打開即成癮。《PUI PUI 天竺鼠車車》台灣由木棉花代理，可至官方YouTube收看。
▲▼《PUI
▲▼《PUI PUI 天竺鼠車車》登上台灣熱搜，官方YouTube不少藝人朝聖留言。（圖／木棉花YouTube）
▲▼《PUI
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