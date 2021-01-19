六都市長大數據公布　侯友宜第一鄭文燦最糟

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青年部主任陳冠安表示，臉書上與侯友宜相關的文字雲，很明顯看到幾乎是市政議題，即使跟其他政治人物的關鍵字連結，基本上也離不開新北市的市政規畫，而非政治謾罵或攻防，可以說是六都市長的典範。
陳冠安說，盧秀燕雖然近期討論度最高的是「AIT (美國在台協會) 事件」，但這起事件也與地方福祉 (吃萊豬) 相關，有關盧秀燕的討論議題，也大多是市政範疇。
關於排名第三的黃偉哲，陳冠安指出，雖然黃偉哲的市政討論度高，但從文字雲可以明顯看出負面詞組居多，主要是來自於「馬來西亞女大生不幸遇害事件」，顯示黃的討論聲量應不屬於正面聲量。
排名第四的陳其邁，陳冠安認為，雖然陳其邁並未如黃偉哲出現重大市政爭議，然而從文字雲裡的關鍵字「韓國瑜」來看，陳其邁未來所有的市政政策與結果，勢必都會與之前的韓市府做比較，將扛背巨大的政治壓力。
針對排名第五的柯文哲，陳冠安指出，柯文哲的文字雲裡，有許多是中央層面議題，市政討論度雖不低，但相對來看，市政似乎變成柯的次要議題，此外也看得出與綠營駁火頻繁，綜合而論，在與市政攸關的市長指數排行後段。
陳冠安表示，雖然綠營時常批評「柯文哲無心市政」，但從大數據來看，新潮流二皇子、桃園市長鄭文燦才是六都首長裡與「市長」、「市政」最遙遠的那位。鄭文燦在文字雲與其他政治人物的討論關聯度相當高，尤其被討論多是黨內派系人物，顯示綠營目前爭奪「後蔡英文時代」的白熱化程度。
國民黨青年部指出，大數據不是大數值，與民調不同，聲量高不代表支持率高，必須就被討論的原因、影響、擴散等層面進一步分析，才能做出最後判定。國民黨公布大數據的分析結果，主要目的在反制不少綠營側翼拿大數值在政壇釋放錯誤訊息，誤導民眾認知。