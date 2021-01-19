部桃院內群聚擴大！累計9例確診　感染途徑、始末一次看

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過了4天，指揮中心再度宣布新增1例本土確診病例，為同院的護理師案852，與案838於1月10日工作時有過短暫接觸，在11日採檢結果陰性，但14日開始出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間自行前往診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於16日確診。目前疫調所接觸的病患及陪病者76名已採63名均為陰性；診所及藥局員工7名、同診所病患及陪病家屬2名、實習師生8名均為陰性。
17日及18日也分別新增1例（案856、案863）本土確診病例。案856為案838同一醫院的主治醫師，在1月10日工作時曾與案838接觸，1月11日採檢結果為陰性，16日被匡列接觸醫護進行二採檢出陽性，17日確診。醫院接觸者43病患與陪病者均為陰性；案863為同一醫院的護理師，12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因被匡列，於17日再次採檢後於18日確診。醫院接觸者14名病患及陪病者正檢驗中。
然而，院內群聚感染擴大，19日再增加4例本土確診病例，其中2例為案863的同住家人案864、案865及1例為工作接觸者案868，1例為住院病患的外籍看護案869。案864與案865分別為案863的丈夫與女兒，均有咳嗽、流鼻水症狀，因匡列為案863接觸者，於18日進行採檢，19日確診，2人皆被列為社區感染。社區接觸者皆已安排採檢，現正檢驗中。
而案868為同一醫院護理師，與案863於同一病房工作，曾於1月12日、15日及17日接受採檢，結果皆為陰性，1月18日因發燒、喉嚨癢及頭痛症狀，至醫院再次採檢，於19日確診。至於案869為越南籍40多歲女性，為住院病患的看護，研判可能是在案838或案856於巡房時有接觸者，目前疫調進行中。
為了因應院內群聚感染擴大，並有家庭群聚、社區感染風險，指揮中心成立前進指揮所，居家隔離者以集中檢疫或回院隔離為原則，另部立桃園醫院自19日起，將220名病人外移到專責病房，進行所有樓層的管制、消毒，化學兵也會進駐醫院做全面消毒。確診個案到過的足跡，包括大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店、桃園南門市場、桃園捷運A7摩斯漢堡等地，商家都進行停業、清潔消毒等防疫工作，相關被匡列者目前皆已進行居家隔離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。