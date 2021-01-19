熱血屏東送暖日本北海道旭川市 防疫物資支援當地醫院
記者黃正忠／屏東報導
2021-01-19 17:30:00
新冠肺炎疫情持續在世界各國延燒，日本北海道旭川市長西川將人上個月透過駐札幌辦事處親自來信，希望屏東縣政府支援防疫物資，縣長潘孟安立即指示縣府團隊募集所需物資，並在同月底將物資寄抵日本。為感謝屏東縣政府，今天於台灣時間10時舉辦「感謝視訊儀式」，並盼疫情結束後能親自到屏東表達感謝之意。
縣長潘孟安表示，109年12月中旬接獲日本旭川市請求支援時，當下立即整合縣府團隊籌備所需物資，協助日本旭川市對抗疫情。也特別感謝屏東國旅卡發卡銀行玉山商業銀行捐贈100萬元、申豐特用應材股份有限公司贊助42萬支乳膠手套及南六企業股份有限公司贊助6萬片醫用口罩，共同發揮國際友好精神、協助國際對抗疫情。傳播暨國際事務處表示，日本旭川市提出的物資數量6萬片醫用口罩、5,000片P2口罩(等同N95口罩)、4,000個防護面罩及3,000個護目鏡、42萬支乳膠手套，含運費總值約日幣1300萬元，屏東縣府雖是地方政府資源有限，仍結合民間企業的力量，共同發揮台日友好精神，及時支援日本北海道旭川市醫療院所，為台灣做了良好的國民外交。 「防疫不分國界，屏東將與世界齊心一同面對這場危機」潘孟安強調，除自身繼續做好防疫工作，台灣作為地球村的一份子，應發揮人溺己溺、人飢己飢精神，在能力範圍內協助國際對抗疫情，為此屏東也陸續捐贈美國、秘魯、巴西等國家防疫物資。期許透過協助日本對抗疫情，深化台日關係，再度深植「Taiwan can help」、「Pingtung can help」的印象。