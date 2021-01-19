憂院內感染持續擴大！指揮中心：不再釋出集中檢疫所
記者劉雅文/台北報導
2021-01-19 15:46:51｜2021-01-19 15:46:58
衛生福利部桃園醫院，新冠肺炎群聚案持續擴大，指揮中心今（19）天又再度捎來壞消息，下午再度由指揮官陳時中，出面召開臨時記者會，公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住家人(案864、865)及1例為工作接觸者(案868)，1例為住院病患之外籍看護(案869)。
整體醫院群聚感染，擴增到9人，且尚有1名住院病患之外籍看護(案869)，相關感染源待釐清。指揮中心為了嚴控疫情，目前計劃移出部桃醫院220名病患，騰空後的病房希望讓相關醫護接觸者回院隔離。陳時中表示，為了避免居家隔離未落實，導致社區傳播，希望醫護人員集中檢疫或是回院隔離，指揮中心副指揮官陳宗彥則表示說，從入境人數來看，高峰落在14日5700多人，爾後持續降低，18日已不到1700人，目前全國居家檢疫人數有3.7萬人，尚未達到過去高峰，尚可負荷。檢疫量能的部分，陳宗彥提到，目前全台防疫旅館有20056間房，共有10956人入住，入住率55％，交通部預計1月底前房數還可再增1千房能量，達2.1萬房。至於在集中檢疫所方面，目前共有3402房，共1572人已經入住，入住率46％，未達一半。陳宗彥強調，考量防疫旅館入住率僅約一半，且因應疫情發展，集中檢疫所將不會再釋出空房給返國民眾預約。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。