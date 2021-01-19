憂院內感染持續擴大！指揮中心：不再釋出集中檢疫所

衛生福利部桃園醫院，新冠肺炎群聚案持續擴大，指揮中心今（19）天又再度捎來壞消息，下午再度由指揮官陳時中，出面召開臨時記者會，公布

國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案接觸者，其中2例為案863之同住家人(案864、865)及1例為工作接觸者(案868)，1例為住院病患之外籍看護(案869)。

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住院病患之外籍看護(案869)，相關感染源待釐清。指揮中心為了嚴控疫情，目前計劃移出部桃醫院220名病患，騰空後的病房希望讓相關醫護接觸者回院隔離。陳時中表示，為了避免居家隔離未落實，導致社區傳播，希望醫護人員集中檢疫或是回院隔離，