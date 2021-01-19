名家論壇》涂子沛／抗疫需要數據，更需要數商

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觀點半信半疑，他提出：要測定水源對霍亂的影響，必須要有兩組居民，這兩組人生

律。實事求是即透過事實分析並發現事物的規律。斯諾的方法，可以總結為實「數」求是：把事實記錄下來，再透過全面細密的數據來尋找規律。

▲作者涂子沛新書《數商：向阿里巴巴前副總裁學習數據時代的生存商數》（圖／時報出版提供）

●作者：

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大數據先鋒思想家，曾在美國學習、工作多年，2014年從矽谷回到中國，出任阿里巴巴集團副總裁。2018年創建數文明科技，同時擔任伊斯佳股份董事、人民網和國地科技獨立董事。

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