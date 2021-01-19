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外傳隔離中　王必勝「PO照片」曝現況

記者孫唯容/綜合報導

2021-01-19 16:05:46｜2021-01-19 16:06:07

▲王必勝被傳自我隔離中（圖/翻攝王必勝臉書）
▲外傳醫療應變組副組長王必勝目前隔離中，王必勝今（19）日稍早也在臉書PO文以及照片澄清，「感謝大家關心，我正於前進指揮所努力工作中，沒有被隔離，也沒有自我隔離。」（圖/翻攝王必勝臉書）

衛生福利部桃園醫院院內感染疫情再擴大，外傳醫療應變組副組長王必勝目前隔離中，王必勝今（19）日稍早也在臉書PO文以及照片澄清，「感謝大家關心，我正於前進指揮所努力工作中，沒有被隔離，也沒有自我隔離。」

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流行疫期指揮中心在部桃設立「前進指揮所」，由王必勝擔任指揮官，今天傳出消息王必勝自我隔離中，針對該傳言，王必勝在指揮中心記者會後PO文表示，自己正在前進指揮所努力工作中，「沒有被隔離，也沒有自我隔離（至少現在還沒有……）。」

王必勝也說，疫情嚴峻時，身為高風險者，應該暫時避免與人近距離接觸，也儘量避免到公共場所，讓傳播風險降到最低。替我們加油，如果您願意。

網友看到該PO文紛紛留言支持，寫道「沒有能力幫忙什麼，但給一句加油和做好防疫措施還是做的到的，加油！」、「醫護用生命守護國人健康，加油」、「抗疫必勝！台灣必勝！」、「謝謝您們 加油！」等語。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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