2021台灣燈會確定取消　林智堅透露停辦3大關鍵

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在下午的記者會上，李孟諺指出，由於疫情升溫，今天早上，行政院長蘇貞昌邀集林智堅、林佳龍和疫情指揮中心指揮官陳時中，一同研商台灣燈會是否續辦的事情。由於今年在新竹市舉辦的台灣燈會，屬於「城市型燈會」，在實聯制管制上不易執行，因此會中一致決議取消舉辦。
林智堅說，停辦台灣燈會，對於新竹市政府和交通部觀光局來說，都是一個沉重的決定。過去一年來，新竹市政府跟觀光局的同仁花了很大心力，邀了國內外頂尖策展人、藝術家來規劃，希望讓更多國人同胞看見新竹。不過由於國際疫情嚴峻，而台灣的疫情這一週以來也有變化。因此上週起，他就積極和林佳龍、陳時中以及中央協調溝通，討論台灣燈會如期舉辦或停辦。
對於停辦的關鍵因素，林智堅說明，去年12月25日，疫情指揮中心發文給各縣市政府，提醒大家，歲末年終的大型集會活動會增加傳播風險、要做好防疫。然而，在新竹市舉辦的台灣燈會，屬「城市型燈會」，且新竹市是兒童城市，孩子在排隊過程中因容易不耐煩而有飲食需求，所以，在實聯制和飲食限制這2點上，難以落實，增加防疫困難。
林智堅指出，其次，是國人健康第一，防疫優先。再來，新竹市是台灣重要的半導體重鎮，園區企業的高科技廠房，多半都是封閉。有很多竹科企業擔心員工參加燈會，可能因此增加染疫風險，因此反應希望停辦燈會。
林智堅表示，有許多策展人、藝術家、設計師的創作，已經到了尾端，準備得差不多了。早上蘇貞昌也指示，要妥善地依照契約內容，第一優先讓創作作品完成。此外，他也要感謝新竹縣市1萬6千名志工投入。另外他也要謝謝交通部觀光局，努力一年多時間，原先要在2月26日開展，不過相當可惜，因為基於國人健康第一、防疫優先，做出這樣決定，希望能國人同胞諒解。
林佳龍表示，交通部跟新竹市政府一樣，面臨這個艱難決定，但基於防疫優先、政府一體，交通部支持台灣燈會停辦。將請觀光局全力協助竹市府進行善後的相關措施，有很多設計師、藝術家已投入心血，會讓這些作品順利完成，將來等疫情緩和後，再以適當形式、適當時機呈現給國人。
媒體追問，停辦台灣燈會的損失多少？林佳龍說，交通部觀光局大概投入2億元預算，一部分補助地方政府，一部份自己主辦。不過，現在距離開展還有一個多月，還沒投入的支出，可以省下來。李孟諺也說，交通部編列的2億元預算，有一些項目因為時間還沒到，還沒執行，而有些發包的還沒施作，可以調整。例如，接駁車的部分還沒執行，部分經費可以節省下來。
至於年節將至，各地廟會等民俗活動是否建議停辦？李孟諺說，會請疫情指揮中心超前部署，提早提出防疫指引，看疫情情況，再做宣布。
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