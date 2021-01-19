疫情升溫 北市聯醫明起加強門禁管制
新頭殼newtalk
2021-01-19 16:30:00
國內新冠肺炎（Covid-19）疫情升溫，北市聯醫今（19日）宣布，明日起進行全院門禁管制，限制出入口並調整一般病房、加護病房探病時間。聯合醫院說，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬，進入醫院請持健保卡、身分證或相關文件，務必配戴外科口罩並主動告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）。
北市聯醫表示，各院區一般病房及加護病房探病時間，如為一般病房探病時間：中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、林森中醫昆明院區為上午11時至11時半。松德院區則為晚間7時至8時；若為加護病房探病時間：中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明院區為上午11時至11時半，松德院區則為晚間7時至8時。北市聯醫指出，會客每次限2名、陪病家屬（含照服員）每床限1名，且須出示陪伴證並量測體溫，無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病，並建議家屬多改以通訊軟體如：LINE視訊等以滿足探病需求，呼籲民眾共同配合，以達到保護市民安全之要求。
北市聯醫提醒，民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、妥善處理口鼻分泌物、減少觸摸眼鼻口及盡量不要到人多擁擠的公共場所等習慣，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，請務必在家休息，不要到公共場所，必要外出時，請務必戴口罩，保持社交安全距離。新聞來源為Newtalk 新頭殼